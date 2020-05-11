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Эксперты оценивают эффективность ООН в период пандемии

11.05.2020 21:42 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Годом кризиса для ООН считают некоторые международные эксперты год 75-летия этой организации. И такой проверкой на прочность стала пандемия.

Эксперт аналитического центра при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричард Гоуэн констатирует: системе ООН потребовалось относительно много времени, чтобы осознать масштаб проблемы. И даже еще в середине марта многие должностные лица ООН в Нью-Йорке не до конца понимали, что такое эта пандемия и как она способна перекроить все их стратегическое планирование, отметил эксперт. По его словам, если правительства не смогут найти общего знаменателя, а выберут национально-государственный путь в борьбе с коронавирусом, очень многие придут к  выводу о том, что в современных условиях ООН больше не актуальна. 

 
 
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Годом кризиса для ООН считают некоторые международные эксперты год 75-летия этой организации. И такой проверкой на прочность стала пандемия. Эксперт...
 
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