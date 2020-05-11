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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты оценивают эффективность ООН в период пандемии Годом кризиса для ООН считают некоторые международные эксперты год 75-летия этой организации. И такой проверкой на прочность стала пандемия. Эксперт...

Годом кризиса для ООН считают некоторые международные эксперты год 75-летия этой организации. И такой проверкой на прочность стала пандемия.Эксперт аналитического центра при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричард Гоуэн констатирует: системе ООН потребовалось относительно много времени, чтобы осознать масштаб проблемы. И даже еще в середине марта многие должностные лица ООН в Нью-Йорке не до конца понимали, что такое эта пандемия и как она способна перекроить все их стратегическое планирование, отметил эксперт. По его словам, если правительства не смогут найти общего знаменателя, а выберут национально-государственный путь в борьбе с коронавирусом, очень многие придут к выводу о том, что в современных условиях ООН больше не актуальна.