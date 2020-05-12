Эпидемия коронавируса в Беларуси: самое важное к 12 мая

Источник материала: KYKY

К утру 12 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 4,16 миллиона; погибли – 284,9 тысячи человек, а излечились – 1,43 миллиона. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 1,34 миллиона эпизодов инфекции;

Испания: 224,4 тысячи;

Британия: 224,3 тысячи;

Россия: 221,3 тысячи;

Италия: 219,8 тысячи;

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 80,1 тысячи летальных исходов;

Британия: 32,1 тысячи;

Италия: 30,7 тысячи;

Франция: 26,65 тысячи;

Испания: 26,62 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как в Беларуси

По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 23906 случаев коронавируса. Излечились 6531 человек, скончались 135.

сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 23906 случаев коронавируса. Излечились 6531 человек, скончались 135. Из Китая в Беларусь приехали экспресс-тесты на антитела к инфекции. Сперва они окажутся в распоряжении только учреждений здравоохранения, чтобы врачи могли ставить диагноз пациентам, которые находятся на стационаре. Но уже на следующей неделе ожидаются новые поставки тестов, после чего возможность сдать анализ появится у любого беларуса. Ждать осталось недолго. Ранее Минздрав говорил, что стоимость одного экспресс-теста – около 4,2 доллара.

экспресс-тесты на антитела к инфекции. Сперва они окажутся в распоряжении только учреждений здравоохранения, чтобы врачи могли ставить диагноз пациентам, которые находятся на стационаре. Но уже на следующей неделе ожидаются новые поставки тестов, после чего возможность сдать анализ появится у любого беларуса. Ждать осталось недолго. Ранее Минздрав говорил, что стоимость одного экспресс-теста – около 4,2 доллара. Сингапурские ученые предсказывали скорое завершение эпидемии в Беларуси: говорили, что конец всем бедам наступит 14 августа. Сейчас же исследователи забрали назад все свои прогнозы по разным странам, включая нашу, и объявили, что они больше не актуальны: ситуация слишком быстро меняется.

скорое завершение эпидемии в Беларуси: говорили, что конец всем бедам наступит 14 августа. Сейчас же исследователи все свои прогнозы по разным странам, включая нашу, и объявили, что они больше не актуальны: ситуация слишком быстро меняется. Хоккеист Дмитрий Мелешко из команды Александра Лукашенко спустя три недели вылечился от коронавируса и вернулся домой. Об этом сообщила его жена.

его жена. KFC выплатит сотрудникам ресторанов по всему миру по тысяче долларов каждому, если те заболеют COVID-19. В беларуских компаниях-франчайзи не подтверждают и не отрицают случаи заражения среди работников этой сети фастфуда.

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Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.