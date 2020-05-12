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Коронавирус впервые атаковал человека в октябре прошлого года

12.05.2020 11:28 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Специалисты установили, что COVID-19 начал распространяться намного раньше, чем считалось прежде

Ученые из Лондонского университетского колледжа и университета острова Реюньон провели масштабное исследование генома SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что инфекция передалась впервые человеку в октябре 2019 года. Таким образом, нулевой пациент с коронавирусом нового типа появился на месяц раньше, чем считалось до этого. Прийти к такому заключению, ученым помог анализ 7,6 тысяч геномных последовательной, которые собирались во всем мире с января, пишет The Mirror.

Теперь специалисты полагают, что возбудитель COVID-19 проник в человеческий организм еще 6 октября прошлого года. Хотя раньше считалось, что первый заболевший - гражданин КНР - был выявлен 17 ноября.

Кроме того, есть и довольно печальные новости: фактически за полгода вирус SARS-CoV-2 претерпел значительную мутацию. Из 7666 генетических последовательностей 198 участка в геноме мутировали. 80% из них привели к трансформации уровня белка патогена.

Незадолго до публикации этого британского исследования, заведующий отделением реанимации в одной из клиник Парижа Ив Коэн заявил, что коронавирусная инфекция впервые была обнаружена во Франции еще 27 декабря. Таким образом, первый случай заражения коронавирусом в Пятой республике произошел раньше, чем было установлено прежде.

 
 
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Специалисты установили, что COVID-19 начал распространяться намного раньше, чем считалось прежде
 
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