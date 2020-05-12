На президентские выборы идет все больше людей

ЦИК начал принимать документы на регистрацию инициативных групп кандидатов в президенты. Желающих принять участие в выборах становится больше.

Накануне стало известно, что ЦИК подали документы на регистрацию инициативных групп три «кандидата протеста» — Вероника Мищенко, Анжелика Железнякова и Александр Гречишников. Об этом в Facebook сообщил оппозиционный политик Николай Статкевич.

О намерении участвовать в кампании заявил также бывший руководитель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало, лидер "Говори правду" Андрей Дмитриев, индивидуальный предприниматель из Минска, 51-летняя Наталья Кисель, фермер из Гомельского района Юрий Ганцевич, индивидуальный предприниматель, христианский демократ Николай Артюхов, 60-летний предприниматель из Витебска Владимир Провальский, блогер Сергей Тихановский.

С 11 по 15 мая претенденты на пост президента Беларуси могут подавать заявления о регистрации инициативных групп. Члены этих групп в дальнейшем будут собирать подписи в поддержку своих кандидатов. Сбор подписей начнется 21 мая: чтобы побороться за главный пост в стране, который уже 25 лет принадлежит одному человеку, кандидатам нужно собрать минимум 100 тыс. подписей избирателей.

Ранее стало известно, что БНФ и партия левых отказались участвовать в выборах, единого кандидата от оппозиции выдвинуть также не удалось.