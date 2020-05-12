|
На президентские выборы идет все больше людей
12.05.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
ЦИК начал принимать документы на регистрацию инициативных групп кандидатов в президенты. Желающих принять участие в выборах становится больше.
Накануне стало известно, что ЦИК подали документы на регистрацию инициативных групп три «кандидата протеста» — Вероника Мищенко, Анжелика Железнякова и Александр Гречишников. Об этом в Facebook
О намерении участвовать в кампании
С 11 по 15 мая претенденты на пост президента Беларуси
Ранее стало известно, что БНФ и партия левых
Решение о проведении 9 августа в Беларуси выборов президента
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЦИК начал принимать документы на регистрацию инициативных групп кандидатов в президенты. Желающих принять участие в выборах становится больше.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)