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На президентские выборы идет все больше людей

12.05.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

ЦИК начал принимать документы на регистрацию инициативных групп кандидатов в президенты. Желающих принять участие в выборах становится больше.

Накануне стало известно, что ЦИК подали документы на регистрацию инициативных групп три «кандидата протеста» — Вероника Мищенко, Анжелика Железнякова и Александр Гречишников. Об этом в Facebook сообщил оппозиционный политик Николай Статкевич

О намерении участвовать в кампании заявил также бывший руководитель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало, лидер "Говори правду" Андрей Дмитриев, индивидуальный предприниматель из Минска, 51-летняя Наталья Кисель, фермер из Гомельского района Юрий Ганцевич, индивидуальный предприниматель, христианский демократ Николай Артюхов, 60-летний предприниматель из Витебска Владимир Провальский, блогер Сергей Тихановский.

С 11 по 15 мая претенденты на пост президента Беларуси могут подавать заявления о регистрации инициативных групп. Члены этих групп в дальнейшем будут собирать подписи в поддержку своих кандидатов. Сбор подписей начнется 21 мая: чтобы побороться за главный пост в стране, который уже 25 лет принадлежит одному человеку, кандидатам нужно собрать минимум 100 тыс. подписей избирателей.

Ранее стало известно, что  БНФ и партия левых отказались участвовать в выборах, единого кандидата от оппозиции выдвинуть также не удалось.

Решение о проведении 9 августа в Беларуси выборов президента приняли на заседании 8 мая депутаты Палаты представителей. Александр Лукашенко несколько раз подчеркивал, что переноса выборов, не смотря на пандемию коронавируса, не будет.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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ЦИК начал принимать документы на регистрацию инициативных групп кандидатов в президенты. Желающих принять участие в выборах становится больше.
 
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