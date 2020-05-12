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Старт чемпионата Минской области по футболу перенесли из-за коронавируса
12.05.2020 12:04 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Старт чемпионата Минской области по футболу перенесли из-за пандемии
Таким образом, старт чемпионата Минской области переносится до особого распоряжения начальника главного управления спорта и туризма Миноблисполкома на проведение спортивно-массовых мероприятий,
Ранее чемпионат
В Беларуси зафиксировано 23906 (+933 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 6531 человек выздоровели и 135 умерли (+4 за сутки).
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Старт чемпионата Минской области по футболу перенесли из-за пандемии коронавируса.
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