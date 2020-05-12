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Старт чемпионата Минской области по футболу перенесли из-за коронавируса

12.05.2020 12:04 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Старт чемпионата Минской области по футболу перенесли из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, старт чемпионата Минской области переносится до особого распоряжения начальника главного управления спорта и туризма Миноблисполкома на проведение спортивно-массовых мероприятий, сообщает сайт федерации футбола Минской области.

Ранее чемпионат планировалось начать во второй половине мая.

В Беларуси зафиксировано 23906 (+933 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 6531 человек выздоровели и 135 умерли (+4 за сутки).

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Старт чемпионата Минской области по футболу перенесли из-за пандемии коронавируса.
 
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