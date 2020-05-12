Николай Сигневич: «Недавно приболел. Симптомы были похожи на те, что наблюдаются при коронавирусе. Сдал два теста. Оба отрицательные»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий в интервью « Прессболу » рассказал о перенесенной болезни.

– Коля, ты ведь сейчас в Будапеште?

– Да. Кстати, недавно приболел, и пришлось поволноваться. Потому что симптомы были очень похожи на те, которые наблюдаются при коронавирусе. Повышенная температура – 37,8. Она прошла, но через несколько дней снова поднялась. А еще в груди болело. Так что дважды сдавал тест на коронавирус. Оба оказались отрицательными, – сказал Сигневич .

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 12 мая – более 4,11 миллионов случаев. Более 1,41 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 282 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 24873 (+967 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 6974 (+443) человек выздоровели и 142 умерли (+7 за сутки).

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