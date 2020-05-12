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Виталий Жуковский: «В команде есть какие-то простудные. Тесты на коронавирус? Планируется»
12.05.2020 16:50 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– В нескольких белорусских командах есть подозрение на коронавирус. Как обстановка у вас? Все здоровы?
– Есть какие-то простудные. Это надо с доктором общаться. Он все там контролирует. Мы в его работу не лезем.
– А сдавали эти ребята тесты на коронавирус?
– Планируется. Кого-то он возил. Я не знаю. Надо с ним общаться. Он у нас этим занимается. Я не должен туда точно лезть.
– А это футболисты основного состава получается?
– Еще раз говорю – надо с доктором разговаривать. Не могу дать какую-то информацию, потому что он занимается. То же самое, если он начнет про тактику рассказывать мою. Пускай он работает, с ним общайтесь.
– АБФФ просит обходиться без рукопожатий, рассаживать зрителей в шахматном порядке. Кто в клубе следит за выполнением этих рекомендаций и как они выполняются? АБФФ следит за выполнением своих рекомендаций?
– Я еще не читал, не смотрел :). Там у нас есть начальник команды и так далее. Они этим занимаются. Невозможно всем заниматься.
– ВОЗ рекомендует приостановить чемпионат –
– Ну вот пока непонятно, и я не могу сказать ничего. Когда будет что-то понятно, то я могу хоть что-то сказать. А так что там, там и там – все непонятно. И опять давать какие-то непонятные комментарии уже, честно говоря, надоело.
– Хорошо, я вас понял. И последний вопрос: как там Макась? Скоро ли вернется в строй?
– Занимается им доктор, и он скажет, что и как. У нас выходной сейчас, – сказал Жуковский.
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал об обстановке в команде.
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