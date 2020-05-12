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Виталий Жуковский: «В команде есть какие-то простудные. Тесты на коронавирус? Планируется»

12.05.2020 16:50 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал об обстановке в команде.

– В нескольких белорусских командах есть подозрение на коронавирус. Как обстановка у вас? Все здоровы?

– Есть какие-то простудные.  Это надо с доктором общаться. Он все там контролирует. Мы в его работу не лезем.

– А сдавали эти ребята тесты на коронавирус?

– Планируется. Кого-то он возил. Я не знаю. Надо с ним общаться. Он у нас этим занимается. Я не должен туда точно лезть.

– А это футболисты основного состава получается?

– Еще раз говорю – надо с доктором разговаривать. Не могу дать какую-то информацию, потому что он занимается. То же самое, если он начнет про тактику рассказывать мою. Пускай он работает, с ним общайтесь.

– АБФФ просит обходиться без рукопожатий, рассаживать зрителей в шахматном порядке. Кто в клубе следит за выполнением этих рекомендаций и как они выполняются? АБФФ следит за выполнением своих рекомендаций?

– Я еще не читал, не смотрел :). Там у нас есть начальник команды и так далее. Они этим занимаются. Невозможно всем заниматься.

– ВОЗ рекомендует приостановить чемпионат – АБФФ продолжает чемпионат. Что думаете по этому поводу? Стоит ли рисковать? Тем более появилась информация о возможных заражениях в «Минске» и «Арсенале» пока непонятно что.

– Ну вот пока непонятно, и я не могу сказать ничего. Когда будет что-то понятно, то я могу хоть что-то сказать. А так что там, там и там – все непонятно. И опять давать какие-то непонятные комментарии уже, честно говоря, надоело.

– Хорошо, я вас понял. И последний вопрос: как там Макась? Скоро ли вернется в строй?

– Занимается им доктор, и он скажет, что и как. У нас выходной сейчас, – сказал Жуковский.

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Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал об обстановке в команде.
 
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