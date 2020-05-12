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Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка заболели коронавирусом

12.05.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О госпитализации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщают 12 мая Российские СМИ.

По информации РИА Новости, представитель Кремля заболел COVID-19 и сейчас находится в больнице.

Заболела и супруга Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что коронавирусом заболел премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а затем и Андрей Белорусов, который заменял его на этом посту. Затем стало известно, что вирус выявлен у Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.   

Всего в России на сегодня выявлено более 232 тыс. случаев COVID-19, из них 2,1 тыс. - смертельные.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин в своем выступлении к гражданам страны сообщил, что в России 12 мая заканчивается карантин.

 
 
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О госпитализации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщают 12 мая Российские СМИ. По информации РИА Новости, представитель Кремля заболел COVID-19 и...
 
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