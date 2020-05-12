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Лукашенко пригласил гендиректора ВОЗ в Беларусь с визитом
12.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса посетить Беларусь с визитом. Тот согласился, пообещав приехать после окончания пандемии коронавируса. Лукашенко провел телефонный разговор с главой ВОЗ, сообщает
Во время беседы глава государства рассказал о стратегии и тактике республики в борьбе с вирусом и работе
Главной задачей Лукашенко назвал борьбу за каждую жизнь, ни в коем случае, подчеркнул он, нельзя допустить скачка уровня смертности. Гебрейесус в свою очередь подчеркнул, что каждая страна использует свои методы борьбы с пандемией, единых правил здесь нет.
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус пообещал посетить страну после окончания пандемии.
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