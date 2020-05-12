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Песков заразился коронавирусом. Он в больнице вместе с женой Татьяной Навкой

12.05.2020 17:52 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выявили коронавирус.

«Да, заболел, лечусь», — сообщил он ТАСС.

Дмитрий Песков также уверил, что лично с президентом Владимиром Путиным он общался более месяца назад.

Известно, что Песков госпитализирован вместе с женой, фигуристкой Татьяной Навкой, у которой также обнаружен COVID-19. Они находятся под наблюденией медиков.

 
 
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У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выявили коронавирус.
 
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