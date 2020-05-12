Как коронавирус обнулил главные тренды последнего десятилетия

Источник материала: Ежедневник

фото: forbes.ru

Еще недавно мы были уверены, что весь быт современного человека должен полностью уйти на аутсорс: многие даже успели отказаться от готовки и стирки дома…

Закупаемся впрок

Растущий в последние годы тренд жить по минимуму главным образом связывают с поколением миллениалов, то есть с людьми, которым сейчас от 25 до 40 лет. , пишет Forbes . С одной стороны, миллениалы ценят порядок вокруг и свободу, они привыкли к экономике шеринга (Uber, Airbnb и т. д.), с другой — у них действительно меньше денег, чем у их родителей, и они не хотят тратить их на вещи, которыми не будут пользоваться.

Согласно опросу Harris Poll и Eventbrite, приведенному в Bloomberg, 78% миллениалов по сравнению с 59% беби-бумеров скорее заплатят за опыт (ужин в ресторане, концерты, онлайн-курсы, путешествия), чем за материальные блага. В Америке даже появились компании, которые помогают клиентам освободить свои шкафы от лишних вещей или предлагают за 99 долларов провести сутки в крошечной квартире, чтобы протестировать жизнь без излишеств.

Исследователи ожидали, что минимализм как образ жизни нанесет серьезный удар по капиталистическому миру, однако первый же серьезный кризис нанес удар по самой философии минимального потребления. Пандемия коронавируса и длинная самоизоляция вынудила миллениалов вернуться в магазины и закупить продукты и бытовые товары впрок. Впрочем уже к началу апреля спрос на эти товары упал. Тем не менее карантин вынудил даже самых верных адептов минимализма пересмотреть свое отношение к вещам — оказалось, даже в самом технологичном и современном мире может быть полезным делать небольшие запасы и хранить вещи «на всякий случай».

Возвращаемся на кухни

Американское исследование UBS с говорящим названием «The End Of The Kitchen?» предупреждает, что к 2030 году кухни могут совсем исчезнуть из наших квартир в мегаполисах. «Большую часть блюд, которые сейчас готовят дома, будут заказывать онлайн из ресторанов либо из так называемых темных кухонь (тех, что готовят еду только на доставку, например, «Кухня на районе». — Forbes Life). Их особенно любят миллениалы, которые в три раза чаще заказывают еду навынос, чем их родители. Когда это поколение созреет, домашняя кухня может исчезнуть», — пишут в докладе.

Однако долгая самоизоляция говорит об обратном: кухне возвращается ее сакральное значение. Об этом говорит резкий рост спроса на дрожжи, ванилин и на муку. И это при работающей доставке готовой еды из ресторанов и кафе, в том числе со скидками. Растущий интерес к товарам для кухни отметили и аналитики Ozon. Продажи блендеров в первой половине апреля выросли на 120% относительно средних показателей в 2019 году, а электрогрилей — на 77% к тому же периоду.

Создатель Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев говорит, что люди не просто больше готовят дома, они еще и устали от сложных блюд. Во время самоизоляции в своем блоге СысоевFM Александр стал делиться рецептами. Он рассказывает: «В первую неделю, когда у людей было много энергии, хорошее настроение, им было интересно готовить сложные блюда, но дальше количество просмотров пошло на спад. Сейчас рецепт хороших котлет от шеф-повара ресторана русской кухни набирает 55 тысяч дочитываний, а рецепт со сложными ингредиентами и техникой — 5-7 тысяч».

При этом Сысоев уверен: если кто-то стал готовить во время карантина, то вовсе не от хорошей жизни. Как только ограничения снимут, люди вернутся в рестораны и продолжат заказывать доставку еды. «Одно дело — семейные ужины как традиция, другое — когда это превращается в обязаловку. Те, кто не любил готовить и до карантина мало времени проводил на кухне, вряд ли сейчас откроют в себе любовь к кулинарии. Привычки так быстро не меняются». Но если текущая ситуация затянется, привычка может успеть сформироваться, а для кого-то кулинария станет любимым хобби.

Стрижемся в ванной и учимся красить ногти

В обычное время среднестатистический городской житель скорее заплатит за услугу или процедуру профессионалу, чем будет заниматься этим сам и потратит свое время. Однако коронавирус быстро меняет не только экономику, но и планы подстричься, сделать маникюр, покрасить волосы.

По данным Google Trends, после начала самоизоляции в России резко упало количество запросов «салон маникюра» и наоборот, участились поиски, как сделать маникюр в домашних условиях.

Также почти в разы выросли продажи машинок для стрижки, UV/LED лампы для сушки лака ля ногтей. Дополнительно покупают гель-лаки, базовые покрытия, пилки и средства для кутикулы. Помимо косметических аппаратов, покупают и уходовую косметику — например, продажи средств по уходу за телом и косметических средств для волос.

Пересаживаемся на личные авто

Почти четверть взрослых американцев в 2017 году продали как минимум один свой автомобиль, говорится в опросе Reuters/Ipsos. 9% из этой группы стали пользоваться каршерингом или такси как основным способом передвижения. Примерно столько же людей заявили, что планируют избавиться от автомобиля и обратиться к услугам каршеринга в следующие 12 месяцев.

Директор по транспортной политике сервиса совместных поездок Lyft Эмили Кастор назвала результаты исследования ранним свидетельством того, что в будущем в мире владеть личным автомобилем будет незачем. Подтверждают это и доходы каршеринговых компаний. Однако во время пандемии личный автомобиль снова стал самым безопасным и удобным видом транспорта и спрос на каршеринговые авто резко упал.

Сталкиваемся с одиночеством

Летом 2019 года организация «ООН-Женщины» опубликовала доклад, согласно которому во всем мире институт брака переживает кризис, а жизнь в одиночестве становится все более популярным выбором. В докладе говорится о глобальном росте числа людей, достигших 40 лет и никогда не вступавших в брак.

Медиа и сторонники сингилизма приписывают ему много преимуществ. Осознанное одиночество дает пространство для размышлений, свободные люди более здоровы, меньше подвержены стрессу, лучше работают, больше зарабатывают и могут беспрепятственно встречаться с друзьями. Однако когда те же одинокие люди заперты в своих квартирах и лишены возможности заполнить пустоту публичной жизнью, наступает время переосмыслить ценности.

Социолог Полина Аронсон не готова делать долгосрочные прогнозы: «Пандемия заставляет каждого из нас почувствовать свое одиночество, посмотреть ему в глаза — мы имеем дело с экзистенциальным кризисом, а перед лицом таких ситуаций человек всегда один. Причем касается это абсолютно всех людей, живут ли они одни, съехались ли на карантин, или состоят в браке 10 лет. Я думаю, что именно то, насколько одиноким и уязвимым человек себя почувствует сейчас, и будет определять его поведение в дальнейшем. Кто-то, проведя несколько недель взаперти с партнером, окончательно поймет, что в браке его или ее не понимают, не видят, не чувствуют, — и уйдет. Кто-то, наоборот, оказавшись отрезанным от мира дейтинга и от светской жизни, бросится устраивать виртуальные отношения — девелоперы приложений для знакомств говорят, что сейчас наблюдается сильный всплеск переписки, а не поиска новых матчей. Ну и, наконец, кто-то, кто в отношениях без обязательство никак не мог решиться на «да» или «нет», возможно, сделает решительный шаг в сторону «да».