Румас: бюджет потерял $350 млн, но ситуация в экономике управляемая

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Премьер отметил, что в первом квартале экономика находилась под воздействием ряда внешнеэкономических шоков.

«Налоговый маневр, отсутствие договоренностей с российской стороной по поставкам нефти существенно усложнили работу нефтехимической и транспортной отраслей. Закрытие границ странами-соседями из-за пандемии сказалось в первую очередь на сфере услуг. Снижение цен на сырьевых рынках, девальвация российского рубля повлияли на работу машиностроительной отрасли. Вместе с тем ситуация в экономике в январе-марте была управляемой», – отметил Сергей Румас, передает БЕЛТА..

ВВП за три месяца снизился на 0,3% – на 1 процентный пункт ниже плана, констатировал он. Удержаться на уровне 2019 года по ВВП удалось благодаря сектору «Информация и связь», строительной отрасли и сельскому хозяйству.

«Эти точки роста добавленной стоимости нужно постараться сохранить на протяжении всего 2020 года, Минсельхозпроду и Минстройархитектуры - положительные тенденции закрепить и развить», – поручил премьер-министр.

Сергей Румас подчеркнул, что регионам сегодня необходимо четко понимать, за счет каких резервов и точек роста они будут выполнять социально-экономические задачи в 2020 году.

По доходам бюджета в первом квартале недопоступило (по отношению к планируемым показателям) около $350 млн. Это связано с ухудшением работы нефтеперерабатывающих заводов, снижением объемов и цен экспорта калийных удобрений.

При этом все социальные обязательства, а также платежи внутренним и внешним кредиторам исполнены своевременно и в полном объеме, отметил премьер.

Судя по динамике происходящих изменений на мировом рынке, год будет достаточно сложным с точки зрения возможностей бюджета финансировать капитальные расходы, считает Сергей Румас.

Глава правительства сказал, что при сокращении спроса на внешних рынках важно сохранить положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами.

«Пока по итогам первого квартала мы этот показатель выдерживаем благодаря положительной динамике по экспорту услуг. Во втором квартале по мере восстановления рынков сбыта в этом направлении нужно интенсивно поработать Минпрому, а также концернам «Белнефтехим» и «Беллегпром», не выполнившим задание по экспорту товаров в первом квартале», – отметил премьер-министр.