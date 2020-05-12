Игнатович о результатах брестского «Динамо»: «Все в порядке. Выиграли Суперкубок, и что еще важнее, пробились в финал Кубка»

Источник материала: Tribuna.com

Голкипер брестского «Динамо» порассуждал о результатах команды в нынешнем сезоне.

– Какие причины побудили тебя совершить первый переход в своей профессиональной карьере?

– В какой-то момент я понял, что просто необходимо вытащить себя из зоны комфорта. Я действительно через многое прошел вместе с «Динамо-Минск», но, возможно, немного засиделся на одном месте. И когда появилось предложение от «Динамо-Брест», думал совсем недолго. Посуди сам: команда с отличным набором исполнителей, с большими амбициями и предстоящим дебютом в Лиге Чемпионов УЕФА.

Плюс здесь очень интересный тренировочный процесс и отличный тренерский штаб. Про работу с Хомутовским я уже сказал. Думаю, что он один из лучших специалистов по вратарям в Беларуси. Методы и подход к делу Василия Иосифовича дают результат, который очевиден всем. В общем, я взвесил все за и против, и решился на новый вызов.

– На твоей подготовке или образе жизни как-то сказалась эпидемия коронавируса?

– Подготовка никак не поменялась. Но влияние на жзинь конечно ощущается. Мы стараемся особенно никуда не ходить, больше проводим времени дома. Стали реже появляться в торговых центрах и других местах массового скопления людей.

Всей семьей соблюдаем меры предосторожности, стали гораздо чаще мыть руки и использовать антисептики. Впрочем, меня и раньше можно было назвать домоседом, так что особенно в новых обстоятельствах не переживаю. Хотя иногда все-таки нужно отдыхать друг от друга.

– Как ты можешь оценить старт команды в новом сезоне?

– Если говорить о результате, то все в порядке. Мы выиграли суперкубок, и что еще важнее, пробились в финал Кубка Беларуси. При каких обстоятельствах, это уже другой вопрос. Но через несколько лет перипетии ответного матча в Солигорске мало кто вспомнит. А вот тот факт, что мы оказались в финале, забыть будет куда сложнее.

В чемпионате тоже не все идеально, но, во-первых он только начался, а во-вторых на старте все записные фавориты получили по носу. НО это что касается результата. А вот по качеству нашей игры есть вопросы, и все это понимают. Не только болельщики, но и руководители, тренеры и сами футболисты хотя демонстрировать более яркий футбол. И мы очень усердно над этим работаем.

Что касается целей, их никто и не думал корректировать. Мы по-прежнему нацелены на победу во всех внутренних турнирах и успешное выступление в Лиге Чемпионов, – сказал Игнатович.

В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 5.50!