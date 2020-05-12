Андрей Капский о деньгах УЕФА на борьбу с коронавирусом: «Как понимаю, АБФФ направит эти средства на развитие инфраструктуры в городах»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель правления БАТЭ Андрей Капский порассуждал о деньгах, которые УЕФА выделит АБФФ .

– Каково в маске смотреть футбол?

– Нормально. Не мешает. Считаю, что надо беречь окружающих. Поэтому и ношу.

– АБФФ выделили деньги на борьбу с коронавирусом.

– Общался с председателем АБФФ , УЕФА деньги, которые выделяет по программе помощи HatTrick для развития инфраструктуры. Они четко структурированы, определенная сумма под определенные цели. Сейчас эти деньги просто освободили. Отдали эти деньги и, как понимаю, АБФФ направит эти деньги на развитие инфраструктуры в городах. Та программа, которая была заложена по укладке полей с искусственным газоном, будет продолжена и будет выполняться.

Понятно, что некоторые страны эту тему закроют и пустят средства на доигровку чемпионата. В Румынии вроде и в Турции такой вариант прорабатывают. У нас чемпионат продолжается. Дай бог здоровья игрокам и всем причастным. Думаю, тогда деньги пойдут по целевому использованию, как и планировалось, – сказал Капский.

УЕФА выделил 55 национальным ассоциациям 236,5 млн евро на борьбу с последствиями коронавируса. АБФФ получит 4,3 млн