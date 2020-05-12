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Андрей Капский о деньгах УЕФА на борьбу с коронавирусом: «Как понимаю, АБФФ направит эти средства на развитие инфраструктуры в городах»
12.05.2020 19:18 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель правления БАТЭ Андрей Капский порассуждал о деньгах, которые УЕФА выделит
– Каково в маске смотреть футбол?
– Нормально. Не мешает. Считаю, что надо беречь окружающих. Поэтому и ношу.
–
– Общался с председателем
Понятно, что некоторые страны эту тему закроют и пустят средства на доигровку чемпионата. В Румынии вроде и в Турции такой вариант прорабатывают. У нас чемпионат продолжается. Дай бог здоровья игрокам и всем причастным. Думаю, тогда деньги пойдут по целевому использованию, как и планировалось, – сказал Капский.
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Андрей Капский о деньгах УЕФА на борьбу с коронавирусом: «Как понимаю, АБФФ направит эти средства на развитие инфраструктуры в городах»
Председатель правления БАТЭ Андрей Капский порассуждал о деньгах, которые УЕФА выделит АБФФ.
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