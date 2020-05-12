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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент поручил взять под особый контроль систему восстановления здоровья уязвимой категории белорусов Сегодня на совещании Президент поручил уделить особое внимание одиноким старикам и пожилым людям. Речь идет о периоде их реабилитации после перенесенной...

Сегодня на совещании Президент поручил уделить особое внимание одиноким старикам и пожилым людям. Речь идет о периоде их реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Лично министру труда и соцзащиты и всему ведомству поручено взять этот вопрос под особый контроль и выстроить систему восстановления здоровья уязвимой категории белорусов. В ближайшее время во взаимодействии с Минздравом будут определены конкретные санатории вблизи столицы, где ослабленные после болезни пожилые люди будут восстанавливаться под присмотром специалистов.Минтруда совместно с Минздравом изучают экспертную оценку потребности, чтобы спрогнозировать, сколько конкретно потребуется мест в санаториях для реабилитации пожилых белорусов.