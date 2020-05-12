|
Президент поручил взять под особый контроль систему восстановления здоровья уязвимой категории белорусов
12.05.2020 20:05 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСегодня на совещании Президент поручил уделить особое внимание одиноким старикам и пожилым людям. Речь идет о периоде их реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Лично министру труда и соцзащиты и всему ведомству поручено взять этот вопрос под особый контроль и выстроить систему восстановления здоровья уязвимой категории белорусов. В ближайшее время во взаимодействии с Минздравом будут определены конкретные санатории вблизи столицы, где ослабленные после болезни пожилые люди будут восстанавливаться под присмотром специалистов.
Ирина Костевич, Министр труда и соцзащиты Беларуси: "Особо уязвимая категория граждан - пожилые и люди с инвалидностью. Особый акцент и внимание, бесспорно, будет уделено пожилым людям, одиноким, у которых нет рядом близких, которые могли бы оказать им соответствующую помощь. Минтруда и соцзащиты имеет сегодня достаточно хорошую базу санаториев именно для пожилых людей и инвалидов. Высокая материально-техническая база и прежде всего безбарьерная среда, которая создана в этих санаториях, позволяет действительно предоставлять такие услуги, услуги по оздоровлению, санаторно-курортному лечению. Поэтому задача стоит, чтобы ни один пожилой человек, ни один человек с инвалидностью не оказался без внимания. Тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, максимально помочь восстановить здоровье".
Минтруда совместно с Минздравом изучают экспертную оценку потребности, чтобы спрогнозировать, сколько конкретно потребуется мест в санаториях для реабилитации пожилых белорусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент поручил взять под особый контроль систему восстановления здоровья уязвимой категории белорусов
Сегодня на совещании Президент поручил уделить особое внимание одиноким старикам и пожилым людям. Речь идет о периоде их реабилитации после перенесенной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)