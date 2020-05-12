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Нападающий «Слуцка» Сирима: «При тех мерах защиты и профилактики, что проводятся в Беларуси, нам нужно продолжать играть»

12.05.2020 19:24 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Слуцка» Абдул Гафар Сирима поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Беларуси.

«Следующая игра сложная. Мы сразимся с большим клубом (БАТЭ – Tribuna.com). Однако наша команда неплоха. Мы можем победить. Что касается коронавируса, то это сложная тема. Скажу так. При тех мерах защиты и профилактики, что проводятся в Беларуси, нам нужно продолжать играть», – заявил Сирима.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 12 мая – более 4,11 миллионов случаев. Более 1,41 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 282 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 24873 (+967 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 6974 (+443) человек выздоровели и 142 умерли (+7 за сутки).

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Нападающий «Слуцка» Абдул Гафар Сирима поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Беларуси.
 
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