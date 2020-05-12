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Трамп повздорил с журналистами
12.05.2020 20:05 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВопрос о COVID-19 не понравился Трампу: президент США неожиданно прервал свою пресс-конференцию после долгой перебранки с репортерами. Журналисты пытались добиться от главы государства ответа на вопрос: почему ситуация с коронавирусом в Америке развивается по самому неблагоприятному сценарию? Трамп в ответ сначала посоветовал задать этот вопрос Китаю, а затем просто покинул помещение.
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Вопрос о COVID-19 не понравился Трампу: президент США неожиданно прервал свою пресс-конференцию после долгой перебранки с репортерами. Журналисты пытались добиться...
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