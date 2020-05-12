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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Греции обнародовали предварительные условия открытия туристического сезона В Греции обнародовали предварительные условия открытия туристического сезона, на которых страна будет принимать путешественников. Все пассажиры авиалайнеров...

В Греции обнародовали предварительные условия открытия туристического сезона, на которых страна будет принимать путешественников.Все пассажиры авиалайнеров должны будут предоставить медзаключение о своем здоровье. Без справки об отсутствии коронавируса их не пустят на посадку. По прибытии у туристов будут измерять температуру.Во всех туристических зонах Греции планируется организовать «карантинные отели», которые смогут принять заболевших. Состояние гостей будет отслеживаться.При этом от самообслуживания на шведском столе отели откажутся. Шезлонги на пляже и у бассейна расставят с учетом социальной дистанции.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите