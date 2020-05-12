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В Греции обнародовали предварительные условия открытия туристического сезона

12.05.2020 20:04 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В Греции обнародовали предварительные условия открытия туристического сезона, на которых страна будет принимать путешественников.

Все пассажиры авиалайнеров должны будут предоставить медзаключение о своем здоровье. Без справки об отсутствии коронавируса их не пустят на посадку. По прибытии у туристов будут измерять температуру.

Во всех туристических зонах Греции планируется организовать «карантинные отели», которые смогут принять заболевших. Состояние гостей будет отслеживаться.

При этом от самообслуживания на шведском столе отели откажутся. Шезлонги на пляже и у бассейна расставят с учетом социальной дистанции.

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В Греции обнародовали предварительные условия открытия туристического сезона, на которых страна будет принимать путешественников. Все пассажиры авиалайнеров...
 
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