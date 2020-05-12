|
Продукты и лекарства нуждающимся в Беларуси доставляет молодежь
12.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске молодежь вместе с социальными службами помогает пожилым людям и беременным женщинам. Активисты привозят на дом продукты и лекарства. Кроме того, в белорусской столице неравнодушная молодежь доставляет и медицинские рецепты. На сегодня их передано более 12 тысяч. Также ребята напоминают пожилым людям о правилах защиты от коронавирусной инфекции.
«Это 700 волонтеров, которые ежедневно помогают пожилым в раздаче рецептов и разносе продуктов питания. Все наши ребята обеспечены антисептиками, средствами защиты перчатками, масками, поэтому мы за них не переживаем. А на сегодня такая помощь очень востребованная», – отметил второй секретарь минской организации Белорусского республиканского союза молодежи Роман Бондарчук.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, в Минске неравнодушные молодые люди привозят тем, кому нужно, и медицинские рецепты.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)