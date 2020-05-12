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Продукты и лекарства нуждающимся в Беларуси доставляет молодежь

12.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси волонтеры Республиканского союза молодежи помогают пожилым, инвалидами и беременным женщинам. Инициативу они переняли у Красного Креста. Как поддерживают тех, кто больше всего уязвим в период инфекций, узнавал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

В Минске молодежь вместе с социальными службами помогает пожилым людям и беременным женщинам. Активисты привозят на дом продукты и лекарства. Кроме того, в белорусской столице неравнодушная молодежь доставляет и медицинские рецепты. На сегодня их передано более 12 тысяч. Также ребята напоминают пожилым людям о правилах защиты от коронавирусной инфекции.

«Это 700 волонтеров, которые ежедневно помогают пожилым в раздаче рецептов и разносе продуктов питания. Все наши ребята обеспечены антисептиками, средствами защиты перчатками, масками, поэтому мы за них не переживаем. А на сегодня такая помощь очень востребованная», – отметил второй секретарь минской организации Белорусского республиканского союза молодежи Роман Бондарчук.



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Теги: Минск
 
 
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Кроме того, в Минске неравнодушные молодые люди привозят тем, кому нужно, и медицинские рецепты.
 
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