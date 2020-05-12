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Коронавирус может оставить мир без чая

12.05.2020 20:04 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Производители напитка  обеспокоены тем, что сбор урожая в некоторых регионах остановлен из-за пандемии. Аналитики отмечают: вспышка коронавируса пришлась на самое неподходящее для производителей чая время, когда к сбору был готов ценнейший урожай года. Первый урожай дарджилинга - изысканного дорогостоящего чая для гурманов,  называемого шампанским среди чаев, который на северо-востоке Индии собирают с марта по апрель, остался почти несобранным, из-за чего производители потеряли до 40 % годового дохода. Другие страны - экспортеры чая, включая Китай, Шри-Ланку и Вьетнам, также испытали трудности с работниками. Хорошо идут дела лишь в Кении: здесь удалось избежать проблем, а климат позволяет выращивать чай круглый год, так что объем производства даже может вырасти, по прогнозам экспертов, на 15 %.

 
 
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Производители напитка  обеспокоены тем, что сбор урожая в некоторых регионах остановлен из-за пандемии. Аналитики отмечают: вспышка коронавируса пришлась на...
 
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