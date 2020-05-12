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Эдуард Градобоев: «Болельщики нас поддерживают. Даже в период коронавируса у нас большая посещаемость, наверное, одна из самых больших в высшей лиге»
13.05.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Белшины»
- Насколько вам комфортно работать в нынешней «Белшине»?
– Очень комфортно, здесь собраны хорошие ребята, руководство и тренерский штаб. Единственное неудобство, что очень сильно давит результат. А так здесь, в Бобруйске, все есть для тренировок и восстановления, отличное поле и база, болельщики нас поддерживают. Хоть мы находимся на последнем месте, они приходят на стадион, и даже в период коронавируса у нас большая посещаемость, наверное, одна из самых больших в высшей лиге, – сказал
Напомним, средняя посещаемость домашних матчей «Белшины» – 763 зрителя. Это четвертый показатель в высшей лиге. Выше расположились «Минск» (799), «Славия» (1094) и брестское «Динамо» (1843).
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Эдуард Градобоев: «Болельщики нас поддерживают. Даже в период коронавируса у нас большая посещаемость, наверное, одна из самых больших в высшей лиге»
Главный тренер «Белшины» Эдуард Градобоев, которого клуб отправил в отпуск, отметил болельщиков клуба.
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