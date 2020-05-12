Эдуард Градобоев: «Болельщики нас поддерживают. Даже в период коронавируса у нас большая посещаемость, наверное, одна из самых больших в высшей лиге»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Белшины» , которого клуб отправил в отпуск, отметил болельщиков клуба.

- Насколько вам комфортно работать в нынешней «Белшине»?

– Очень комфортно, здесь собраны хорошие ребята, руководство и тренерский штаб. Единственное неудобство, что очень сильно давит результат. А так здесь, в Бобруйске, все есть для тренировок и восстановления, отличное поле и база, болельщики нас поддерживают. Хоть мы находимся на последнем месте, они приходят на стадион, и даже в период коронавируса у нас большая посещаемость, наверное, одна из самых больших в высшей лиге, – сказал Градобоев .

Напомним, средняя посещаемость домашних матчей «Белшины» – 763 зрителя. Это четвертый показатель в высшей лиге. Выше расположились «Минск» (799), «Славия» (1094) и брестское «Динамо» (1843).