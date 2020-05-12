«Спасибо всем медицинским работникам за то, что вы делаете». Левченко передала 1000 масок двум больницам Гомеля

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская баскетболистка поблагодарила медицинских работников за борьбу с коронавирусом и оказала им помощь.

«Сейчас очень непростые времена для наших врачей. Очень хочется им помочь. Я решила поддержать благотворительный проект Кристины Мащенко-Кучинской, который поддерживает врачей по всей Беларуси по предоставлению масок. Областные города очень нуждаются в помощи. И одним из них является Гомель, мой город, где я родилась и выросла.

500 масок было передано в Гомельскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. А также 500 масок было передано в Гомельскую областную клиническую больницу. Спасибо всем врачам и медицинским работникам за то, что вы делаете. Спасибо Леночке Гулевич за содействие и помощь в доставке. А также , что отозвалась и помогла. Вместе мы всегда сильнее и можем сделать многое. Берегите себя и своих близких», – написала Левченко.