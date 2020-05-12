|
Экономика дня
12.05.2020 22:13 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БT
Первый танкер с саудовской нефтью для Беларуси прибыл в порт КлайпедыАзербайджан, Норвегия, Саудовская Аравия и США - пул стран, альтернативных поставщиков сырой нефти для нашей страны. Ранее в правительстве заявляли, что тема альтернативного сырья будет постоянной в белорусской нефтяной повестке. От саудитов это первый танкер.
Стоимость нефти Brent сегодня была чуть выше отметки в $30 за баррельРанее официальный Минск заявлял, что будет добиваться максимально выгодных условий в альтернативных поставках нефти. Ситуация на рынке может сделать партнеров более сговорчивыми. Квартальная прибыль SaudiAramco упала на 25 % на фоне обвала цен на нефть. Компании предписали сократить добычу в июне еще на 1 миллион баррелей в сутки. Несмотря на это, цены росли слабо.
В Беларуси подготовят проект новой антиинфляционной программыВ Беларуси подготовят новую программу сдерживания цен. Документом займется созданная специальная рабочая группа. Ее задача - подготовить рациональные предложения по совершенствованию ценовой, денежно-кредитной, бюджетно-налоговой политики, обеспечению продовольственной безопасности страны. Документ должен быть готов к 1 августа, а после в течение месяца он поступит в правительство.
С. Румас: В целом ситуация в экономике была управляемой, несмотря на воздействие внешних шоковВ этом году росту инфляционных ожиданий способствовало ослабление российского рубля и волатильность национальной валюты.
В итоге в марте инфляция вышла на уровень в 4 %. Но апрельская составила лишь немногим более полпроцента (0,6 %). Эти и другие итоги первого квартала сегодня обсудили в правительстве.
Белорусский рубль на торгах ослаб к основным валютамБелорусский рубль на сегодняшних торгах уступил всем основным валютам. Курс на завтра: доллар - 2 рубля 44 копейки (2,4392). Евро - 2 рубля 64 копейки (2,6394). За 100 российских рублей на бирже предлагали 3 рубля 32 копейки (3,3193) белорусского.
Эксперт: По темпу разового снижения количества сделок у нас рекорд за 13 лет наблюденийНесмотря на общее кризисное состояние рынков, эксперты не склонны думать, что влияние пандемии коронавируса и признаки рецессии в экономике приведут к обвалу стоимости жилья в столице и крупных городах Беларуси. Впрочем, это не исключает, что цены на городские квартиры откатятся к многолетним минимальным значениям. Эксперты Национального кадастрового агентства в своих наблюдениях фиксируют рекорд последних 13 лет - наибольший темп разового снижения количества сделок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый танкер с саудовской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды Азербайджан, Норвегия, Саудовская Аравия и США - пул стран, альтернативных поставщиков сырой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)