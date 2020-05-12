Экономика дня

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12.05.2020 22:13 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Первый танкер с саудовской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды

Азербайджан, Норвегия, Саудовская Аравия и США - пул стран, альтернативных поставщиков сырой нефти для нашей страны. Ранее в правительстве заявляли, что тема альтернативного сырья будет постоянной в белорусской нефтяной повестке. От саудитов это первый танкер. 


Стоимость нефти Brent сегодня была чуть выше отметки в $30 за баррель

Ранее официальный Минск заявлял, что будет добиваться максимально выгодных условий в альтернативных поставках нефти. Ситуация на рынке может сделать партнеров более сговорчивыми. Квартальная прибыль SaudiAramco упала на 25 % на фоне обвала цен на нефть. Компании предписали сократить добычу в июне еще на 1 миллион баррелей в сутки. Несмотря на это, цены росли слабо. 

В Беларуси подготовят проект новой антиинфляционной программы

В Беларуси подготовят новую программу сдерживания цен. Документом займется созданная специальная рабочая группа. Ее задача - подготовить рациональные предложения по совершенствованию ценовой, денежно-кредитной, бюджетно-налоговой политики, обеспечению продовольственной безопасности страны. Документ должен быть готов к 1 августа, а после  в течение месяца  он поступит в правительство.


С. Румас: В целом ситуация в экономике была управляемой, несмотря на воздействие внешних шоков

В этом году росту инфляционных ожиданий способствовало ослабление российского рубля и волатильность национальной валюты

В итоге в марте инфляция вышла на уровень в 4 %. Но апрельская составила лишь немногим более полпроцента (0,6 %). Эти и другие итоги первого квартала сегодня обсудили в правительстве.  


Белорусский рубль на торгах ослаб к основным валютам

Белорусский рубль на сегодняшних торгах уступил всем основным валютам. Курс на завтра: доллар -  2 рубля 44 копейки (2,4392). Евро -  2 рубля 64 копейки  (2,6394). За 100 российских рублей на бирже предлагали 3 рубля 32 копейки (3,3193) белорусского.


Эксперт: По темпу разового снижения количества сделок у нас рекорд за 13 лет наблюдений

Несмотря на общее кризисное состояние рынков, эксперты не склонны думать, что влияние пандемии коронавируса и признаки рецессии в экономике приведут к обвалу стоимости жилья в столице и крупных городах Беларуси. Впрочем, это не исключает, что цены на городские квартиры откатятся к многолетним минимальным значениям. Эксперты Национального кадастрового агентства в своих наблюдениях фиксируют рекорд последних 13 лет - наибольший темп разового снижения количества сделок.  

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Первый танкер с саудовской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды Азербайджан, Норвегия, Саудовская Аравия и США - пул стран, альтернативных поставщиков сырой...
 
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