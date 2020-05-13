Понадобится ли попкорн на нынешнюю кампанию по выборам президента?

Источник материала: Ежедневник

«Запасаемся попкорном, будет интересно», - сказала коллега по поводу четырех лиц, решивших подвинуть Александра Лукашенко на президентских выборах. Сюжетная линия реально получается непредсказуемой, поэтому попкорн действительно может пригодиться.

Белорусский бизнес уже давно заявлял о необходимости консолидации, но далее участия в заседаниях многочисленных Общественно-консультативных советах дело как-то не доходило. И вот, свершилось. Сразу три, а по большому счету даже четыре представителя бизнеса решили громко заявить о себе в нынешнюю президентскую кампанию.

В последний раз что-то подобное происходило у нас в 2001 году. Тогда среди прочих лиц о своем намерении баллотироваться в президенты заявили директор ЗАО «Атлант» Леонид Калугин, владелец «Даньков-клуба» Юрий Даньков, гендиректор Международного института менеджмента Виктор Терещенко, бывший премьер-министр Михаил Чигирь, председатель Федерации профсоюзов Владимир Гончарик, в пользу которого свою кандидатуру снял бывший председатель Гродненского облисполкома Семен Домаш. В 2001 году ничего хорошего из этой гиперактивности не получилось. А Калугина и вовсе обломали уголовным делом, обвинительным приговором суда, а потом и монашеским постригом. Именно после выборов 2001 года Александр Лукашенко сказал, что бизнес должен заниматься бизнесом и не лезть в политику. И все эти годы действительно не лез.

Сейчас на президентский пост заявили свои претензии сразу два чистых представителя бизнеса и два человека, которые к этому бизнесу имеют непосредственное отношение, но связывают его еще с управленческой структурой власти и с политикой. Как говорится, полный набор.

Так Ассоциация грузоперевозчиков "Регион 8" заявила о своем намерении выдвинуть в президенты зампредседателя Наталью Кисель , которая является руководителем транспортной компании, окончила три вуза и имеет аккредитацию антикризисного управляющего категории "Б". Иными словами, о проблемах бизнеса Наталья Кисель знает не понаслышке.

Ранее о президентских амбициях заявил экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало , который даже продал свой дом в Минске, чтобы профинансировать текущую кампанию. И вот вчера о своем намерении баллотироваться на пост президента страны объявили председатель правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктор Бабарико и бывший депутат Палаты представителей Анна Канопацкая . Последняя больше политик, чем бизнесмен. Но все же она дочь успешного бизнесмена и сама имеет пусть небольшой, но все же успешный бизнес в виде юридической компании. Поэтому Анна Канопацкая вполне знает и понимает проблемы бизнеса, особенно с учетом того, что будучи депутатом она получила второе, уже экономическое образование.

Сложно сказать, чем обусловлена такая активность представителей бизнеса в нынешней президентской кампании. Возможно, бизнес разочаровался в ОКСах, как в структурах, способных отстаивать их интересы - поводов для этого было предостаточно. Возможно, к активным действиям его подтолкнул указ президента «О поддержке экономики», который в условиях пандемии продемонстрировал реальное отношение власти к бизнесу. Так или иначе, но бизнес наконец начал действовать. В этой компании не хватает только председателя Ассоциации рестораторов Беларуси Вадима Прокопьева, который на днях выступил с жестким заявлением относительно действий властей по поддержке бизнеса в условиях коронавируса.

Впрочем, и без Прокопьева пул лиц, которые представляют или могут представлять интересы белорусского бизнеса довольно презентабельный. Конечно, тут нужно всегда помнить о тех самых словах президента, бизнесменам, чтобы занимались бизнесом и не лезли в политику. Но что он теперь сможет сделать? Сегодня не 2001 год.

Конечно, часть тех лиц, которые уже заявились на нынешнюю президентскую кампанию, можно будет выбить из гонки еще на стадии сбора подписей, но как бы хуже не стало. Выбитый претендент может примкнуть к другому, да еще мобилизовать на это других бизнесменов и представителей ассоциаций, союзов и конфедераций. Бизнес начал консолидироваться. Не в ОКСы под руководством властей, а самостоятельно в противовес власти. Это новая реальность для Беларуси, с которой белорусским властям так или иначе придется считаться, независимо от результатов выборов.

Понятно, что шансов выиграть выборы у представителей бизнеса невелики, но они больше, чем ранее у кого бы то ни было. Да, четверка не совсем однозначна и на нее уже начали вешать различные ярлыки. Кого-то называют разменной картой властей, кого-то выдвиженцем Москвы, кого-то пустым популистом. Было бы странно, если бы этого не происходило, но тем интереснее становится. И, пожалуй, действительно пора запасаться попкорном – сюжет в любом случае должен получиться интересным.