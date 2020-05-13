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Норвегия открывает учебные заведения

13.05.2020 08:52 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В Норвегии пришли к выводу, что дети не играют большой роли в распространения коронавируса. Об этом заявили в Норвежском институте здравоохранения. Отмечается, что перевод детей на домашнее обучение не оказал значимого влияния на рост числа случаев COVID-19 в стране. Кроме того не выявлен ни один подтвержденный случай заражения от носителей коронавируса младше 20 лет. В связи с этим в ближайшее время учебу в Норвегии возобновят абсолютно все учащиеся. Уже сейчас к занятиям вернулись школьники начальных классов.


Португалия возобновляет чемпионат по футболу


В Португалии на поле возвращаются футболисты Профессиональной лиги. Матчи чемпионата возобновятся 4 июня. Ранее из-за эпидемии коронавируса он был приостановлен в марте после 24 туров. К слову,  сейчас в стране зафиксировано почти 28 тысяч случаев заболевания,  более тысячи из которых стали смертельными.

 
 
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В Норвегии пришли к выводу, что дети не играют большой роли в распространения коронавируса. Об этом заявили в Норвежском институте здравоохранения. Отмечается, что...
 
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