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Португалия возобновляет чемпионат по футболу

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Норвегия открывает учебные заведения В Норвегии пришли к выводу, что дети не играют большой роли в распространения коронавируса. Об этом заявили в Норвежском институте здравоохранения. Отмечается, что...

В Норвегии пришли к выводу, что дети не играют большой роли в распространения коронавируса. Об этом заявили в Норвежском институте здравоохранения. Отмечается, что перевод детей на домашнее обучение не оказал значимого влияния на рост числа случаев COVID-19 в стране. Кроме того не выявлен ни один подтвержденный случай заражения от носителей коронавируса младше 20 лет. В связи с этим в ближайшее время учебу в Норвегии возобновят абсолютно все учащиеся. Уже сейчас к занятиям вернулись школьники начальных классов.В Португалии на поле возвращаются футболисты Профессиональной лиги. Матчи чемпионата возобновятся 4 июня. Ранее из-за эпидемии коронавируса он был приостановлен в марте после 24 туров. К слову, сейчас в стране зафиксировано почти 28 тысяч случаев заболевания, более тысячи из которых стали смертельными.