Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 13 мая

Источник материала: KYKY

К утру 12 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 4,24 миллиона; погибли – 290,3 тысячи человек, а излечились – 1,48 миллиона. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 1,36 миллиона эпизодов инфекции;

Россия: 232,2 тысячи;

Британия: 227,7 тысячи;

Испания: 227,4 тысячи;

Италия: 221,2 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 81,8 тысячи летальных исходов;

Британия: 32,8 тысячи;

Италия: 30,9 тысячи;

Франция: 27 тысяч;

Испания: 26,7 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как в Беларуси

По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 23906 случаев коронавируса. Излечились 6531 человек, скончались 135.

сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 23906 случаев коронавируса. Излечились 6531 человек, скончались 135. Оказывается, 10 мая Беларусь обогнала абсолютно все европейские страны по количеству новых выявленных заражений COVID-19 на миллион населения страны. А вчера, 12 мая, вышла на четвертое место в Европе по числу новых случаев инфекции, зарегистрированных за сутки, опередив Италию, Германию и Францию.

абсолютно все европейские страны по количеству новых выявленных заражений COVID-19 на миллион населения страны. А вчера, 12 мая, на четвертое место в Европе по числу новых случаев инфекции, зарегистрированных за сутки, опередив Италию, Германию и Францию. Гендир ВОЗ Адан Гебреус и Александр Лукашенко созвонились – по просьбе первого. Суть беседы передала пока только пресс-служба президента, и из ее сообщения разговор получился таким: ВОЗ спросила, как в Беларуси дела с эпидемией, Лукашенко ответил, далее обмен благодарностями. Президент также пригласил Гебреуса в Беларусь, но тот заявил: спасибо, после пандемии.

– по просьбе первого. Суть беседы передала пока только пресс-служба президента, и из ее сообщения разговор получился таким: ВОЗ спросила, как в Беларуси дела с эпидемией, Лукашенко ответил, далее обмен благодарностями. Президент также пригласил Гебреуса в Беларусь, но тот заявил: спасибо, после пандемии. Лукашенко намекнул, что парад Победы в Минске никак не повлиял на обстановку с коронавирусом в стране. Наоборот: по его убеждениям , в Минске «значительно снизились пневмонии», аж в два раза.

, в Минске «значительно снизились пневмонии», аж в два раза. Эпидемия привела к тому, что количество вакансий в Беларуси сократилось на 14% (или на 11,6 тысячи человек) с начала 2020 года. Спрос со стороны работодателей падает, и людей, которые идут в службу занятости за помощью в поиске работы, все больше.

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Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.