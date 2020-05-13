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В Беларуси подписан указ о курсовых разницах

13.05.2020 11:20 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В соответствии с документом коммерческим организациям предоставлено право поэтапно относить до конца 2022 года на текущий финансовый результат курсовые разницы, образовавшиеся с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Указ принят для недопущения резкого ухудшения финансовых показателей деятельности субъектов хозяйствования, сказано в комментарии. Документ позволит минимизировать негативное влияние колебаний курса белорусского рубля, будет способствовать обеспечению стабильной работы коммерческих организаций в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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