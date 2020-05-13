В Беларуси подписан указ о курсовых разницах

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В соответствии с документом коммерческим организациям предоставлено право поэтапно относить до конца 2022 года на текущий финансовый результат курсовые разницы, образовавшиеся с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Указ принят для недопущения резкого ухудшения финансовых показателей деятельности субъектов хозяйствования, сказано в комментарии. Документ позволит минимизировать негативное влияние колебаний курса белорусского рубля, будет способствовать обеспечению стабильной работы коммерческих организаций в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире.