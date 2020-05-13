ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кантария несколько дней провел в инфекционной больнице. Тест на коронавирус – отрицательный

13.05.2020 10:32 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, 23-летний защитник «Немана» Гиорги Кантария несколько дней провел в инфекционной больнице. Игрок сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

В Беларуси зарегистрировано 24 873 (+967) случая COVID-19. Умерли 142 пациента. Выписаны 6 974 человека.

Чемпионат Беларуси продолжается во всех дивизионах. В конце апреля стартовал женский чемпионат.

Ранее ВОЗ неоднократно призывала Беларусь приостановить массовые мероприятия, в том числе спортивные.

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как стало известно Tribuna.com, 23-летний защитник «Немана» Гиорги Кантария несколько дней провел в инфекционной больнице.
 
Новости дня
Новости
 
В Китае за сутки выявили семь новых случаев коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
13.05.2020
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика