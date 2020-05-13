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Кантария несколько дней провел в инфекционной больнице. Тест на коронавирус – отрицательный
13.05.2020 10:32 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно
В Беларуси зарегистрировано 24 873 (+967) случая COVID-19. Умерли 142 пациента. Выписаны 6 974 человека.
Чемпионат Беларуси продолжается во всех дивизионах. В конце апреля стартовал женский чемпионат.
Ранее ВОЗ неоднократно призывала Беларусь приостановить массовые мероприятия, в том числе спортивные.
Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь
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Как стало известно Tribuna.com, 23-летний защитник «Немана» Гиорги Кантария несколько дней провел в инфекционной больнице.
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