Как беларусов наказывают за нарушение самоизоляции, и каков максимальный штраф

Источник материала: KYKY

В Беларуси действует режим самоизоляции, но только касается он не всех. По первоначальным правилам , которые по-прежнему остаются в силе, на двухнедельную самоизоляцию отправляют больных коронавирусом, контакты первого и второго уровней, а также иностранцев, которые прилетели в Беларусь. Изолированных обязывают выполнять правила: не выходить из дома, только если это не посещение ближайших магазина, аптеки или вынос мусора (при выходе на улицу маска на лице и перчатки обязательны). Вот как штрафуют тех, кто нарушает эти требования.

По закону, сумма штрафа варьируется от двух до 50 базовых величин (от 54 до 1350 рублей). Сегодня агентство «Минск-Новости» написало о 62-летнем минчанине: он живет с мамой, у которой подтвердился «ковид». Их вдвоем поместили на самоизоляцию, и каждый день сотрудники милиции проверяют, как они соблюдают режим. Во время одной из проверок мужчины дома не оказалось. Он прогуливался по городу, потому что «чувствует себя хорошо». Итог: штраф в 40 базовых (1080 рублей).

Но это не максимальный штраф, выданный по такому поводу. Так, в конце апреля самым большим денежным взысканием считался штраф в 45 базовых величин (1215 рублей). Однако и этот рекорд оказался побит: в начале мая за нарушение самоизоляции 1375 рублей оштрафовали жителя деревни Глубокского района. Вместо карантина он долгое время отсутствовал по месту жительства, ездил по населенным пунктам своего района и общался со многими людьми.

Фото обложки: Brooke DiDonato.