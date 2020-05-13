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ФИФА отменила церемонию вручения наград The Best в 2020 году. По «Золотому мячу» решения нет
13.05.2020 14:20 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Решение о том, что награда 2020-м вручаться не будет, принято в связи с пандемией
На данный момент не перенесен всего один турнир, который должен пройти в этом году под эгидой ФИФА в этом году. Это клубный чемпионат мира, запланированный на декабрь.
Что касается
Действующим обладателем награды The Best является нападающий «Барселоны»
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ФИФА не будет проводить ежегодную церемонию вручения наград The Best FIFA Football Awards в этом году.
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