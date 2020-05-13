«Матч ТВ» покажет только один матч из программы 7-го тура чемпионата Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Российский спортивный канал «Матч ТВ» из программы 9-го тура чемпионата Беларуси покажет только одну встречу: в воскерсенье запланирован показ игры Минск – .

Отметим, что «Матч ТВ» покажет возобновляющийся после паузы из-за коронавируса чемпионат Германии. В программе значатся 7 встреч.

Напомним, ранее чемпионат Беларуси являлся единственным в Европе футбольным турниром, который не ушел на паузу из-за коронавируса.

АБФФ заключила с «Матч ТВ» соглашение о показе игр чемпионата в высшей лиге.

Сообщалось о том, что сумма контракта составила 210 тысяч долларов. Позже глава АБФФ Владимир Базанов опроверг эту информацию. Он заявил, что оплата идет по каждому показанному матчу.

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