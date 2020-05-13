«Убивает вирусы»: беларусы придумали новое средство против COVID-19, и оно прошло испытания

Источник материала: KYKY

Беларусы придумали новое средство против коронавируса, пишет TUT.by. Это альтернатива маскам: держатель ВизардМ для фильтров и вставляемый в него материал, убивающий вирусы и бактерии, говорят авторы.

ВизардМ создали инженерно-конструкторское бюро EnCata и производитель воздухофильтровального оборудования BDC-Air в результате трех недель работы нон-стоп. На выходе получился держатель, в который человек может вложить любую ткань и обезопасить органы дыхания.

Держатель также продают вместе с фильтрами разной степени защиты. Среди них есть вкладыш, уничтожающий вирусы и бактерии: молекулы материала притягивают их, а затем рвут клеточную оболочку бактерий. Этот вкладыш успешно прошел испытания в лабораториях США, Канады, Германии, Китая и Беларуси. Ему удалось ликвидировать штамм вируса классической чумы свиней, размер которого тот же, что и у вируса 2019-nCoV.

Первую универсальную модель ВизардМ разработчики продают через сайт и сеть аптек «Искамед», отправляют заказчикам в Россию и ЕС. Раз в неделю партию держателей и фильтров передают для медиков в больницы и поликлиники. Вскоре держатели появятся в продаже в строительных гипермаркетах и некоторых торговых сетях.