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Пресс-служба БАТЭ о тестах на коронавирус: «ПЦР-тесты делают только в государственных лабораториях. Просто не имеем морального права отвлекать специалистов этих учреждений в столь сложное для страны время»

13.05.2020 13:57 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В пресс-службе БАТЭ ответили на вопрос Tribuna.com о том, какие шаги клуб предпринимает в борьбе с коронавирусом.

– В нескольких белорусских командах есть подозрение на коронавирус. Как обстановка в вашей команде?

– К счастью, у нас все здоровы.

– Сдавала ли команда тесты?

– Прежде всего надо понять, о каких тестах идет речь. Если о тестах на наличие антител, то делать их, на наш взгляд, бессмысленно. Эти тесты обладают высокой чувствительностью (с их помощью можно определить наличие антител на ВСЕ коронавирусы, которыми мы болеем ежегодно) и низкой специфичностью (нельзя утверждать, что человек переболел именно COVID-19, а не каким-то другим коронавирусом). Да и совершенно непонятно, какой уровень антител считать достаточным для формирования у человека иммунитета. Предположим, у человека такой-то уровень антител. Но нельзя ответить на главный вопрос: заболеет ли человек или нет? А раз нет ответа, то зачем нужен такой тест?

Если же речь о ПЦР-тестах, то частным образом в нашей стране их сделать нельзя. Их делают только в государственных медицинских лабораториях. Но у сотрудников этих учреждений и без нас хватает забот. Просто не имеем морального права отвлекать специалистов в столь сложное для страны время от оказания помощи людям, реально в ней нуждающимся. Тем более все еще существует дефицит этих тестов.

– Будет ли клуб приобретать экспресс-тесты и тестировать футболистов?

– Существуют определенные алгоритмы действий, которые прописаны в инструкциях Минздрава. Тестирование производится для трех категорий людей:

1) для контактов первого уровня;

2) для контактов второго уровня, у которых есть определенные нюансы в состоянии здоровья (симптомы ОРЗ и т.д.);

3) для людей, у которых есть симптомы заболевания коронавирусом.

Для здоровых людей эти тесты в целом бессмысленны, – сообщили в пресс-службе БАТЭ.

Напомним, в Беларуси зарегистрировано 24 873 (+967) случая COVID-19. Умерли 142 пациента. Выписаны 6 974 человека. Это данные на 12 мая.

В Беларуси продолжается футбольный чемпионат во всех дивизионах. В конце апреля стартовал женский турнир.

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