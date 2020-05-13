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Белорусы становятся донорами плазмы для больных коронавирусом

13.05.2020 18:54 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Белорусов, которые переболели коронавирусом, призывают помочь другим пациентам. Они могут стать донорами плазмы. 

Для этого надо обратиться в регистратуру Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий. При себе иметь паспорт и справку.

После этого пациент проходит лабораторные обследования, сдает анализы крови, электрокардиограмму. Затем - осмотр у терапевта.  Донор не должен иметь хронических заболеваний, а любое недомогание может стать временным противопоказанием для сдачи плазмы. 

Супруги Юлия и Евгений уже прошли все процедуры проверки. Перед сдачей плазмы решили подкрепиться. Дорога к центру была неблизкая -  пара приехала из Столбцов. О том, что можно сдать плазму Юлия и Евгений узнали из СМИ, сами позвонили в центр и предложили свою помощь. 

Уже более 50 переболевших сдали плазму крови.  Сейчас доноры обращаются в центр трансфузиологии сами. Но когда центр лишь внедрял такую методику помощи пациентам, директор Федор Карпенко сам находил и обзванивал потенциальных доноров. 

Федор Карпенко, директор Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий: "Да, мы брали списки и начинали обзванивать первых доноров  - для нас важно изготовить плазму и попытаться помочь".

Сейчас общением с потенциальными донорами плазмы крови занят отдельный специалист центра. Подключаются к работе и областные города.

Катя стала первой, кто после звонка Федора Карпенко, пришла в центр и сдала плазму. Девушка была контактом первого уровня, попала в больницу с положительным результатом теста на COVID 11 марта. Болезнь перенесла легко. Сегодня девушка сдает плазму уже третий раз.  

Екатерина, донор плазмы: "Я, как девочка, боюсь всяких таких процедур, но бояться не надо. Тут такая атмосфера хорошая, плюс в карму твою 100 процентов".

Татьяна Шляхтенок, врач-трансфузиолог отделения заготовки крови: "Когда приходят первый раз, немножко нервничают, но  потом смотрят, что обстановка спокойная, и сами постепенно успокаиваются". 

На сайте Центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий указаны телефоны для консультаций людей, которые переболели коронавирусом и готовы сдать кровь на плазму. 

Донором может стать человек, который переболел коронавирусом и выздоровел как минимум 15 дней назад. К тому же есть стандартные требования для доноров - возраст от 18 до 60 лет и вес не менее 50 килограммов.
 
 
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Белорусов, которые переболели коронавирусом, призывают помочь другим пациентам. Они могут стать донорами плазмы.  Для этого надо обратиться в регистратуру...
 
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