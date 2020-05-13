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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы становятся донорами плазмы для больных коронавирусом Белорусов, которые переболели коронавирусом, призывают помочь другим пациентам. Они могут стать донорами плазмы. Для этого надо обратиться в регистратуру...

Белорусов, которые переболели коронавирусом, призывают помочь другим пациентам. Они могут стать донорами плазмы.Для этого надо обратиться в регистратуру Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий. При себе иметь паспорт и справку.После этого пациент проходит лабораторные обследования, сдает анализы крови, электрокардиограмму. Затем - осмотр у терапевта. Донор не должен иметь хронических заболеваний, а любое недомогание может стать временным противопоказанием для сдачи плазмы.Супруги Юлия и Евгений уже прошли все процедуры проверки. Перед сдачей плазмы решили подкрепиться. Дорога к центру была неблизкая - пара приехала из Столбцов. О том, что можно сдать плазму Юлия и Евгений узнали из СМИ, сами позвонили в центр и предложили свою помощь.Уже более 50 переболевших сдали плазму крови. Сейчас доноры обращаются в центр трансфузиологии сами. Но когда центр лишь внедрял такую методику помощи пациентам, директор Федор Карпенко сам находил и обзванивал потенциальных доноров.Сейчас общением с потенциальными донорами плазмы крови занят отдельный специалист центра. Подключаются к работе и областные города.Катя стала первой, кто после звонка Федора Карпенко, пришла в центр и сдала плазму. Девушка была контактом первого уровня, попала в больницу с положительным результатом теста на COVID 11 марта. Болезнь перенесла легко. Сегодня девушка сдает плазму уже третий раз.На сайте Центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий указаны телефоны для консультаций людей, которые переболели коронавирусом и готовы сдать кровь на плазму.Донором может стать человек, который переболел коронавирусом и выздоровел как минимум 15 дней назад. К тому же есть стандартные требования для доноров - возраст от 18 до 60 лет и вес не менее 50 килограммов.