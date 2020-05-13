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Белорусы становятся донорами плазмы для больных коронавирусом
13.05.2020 18:54 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTБелорусов, которые переболели коронавирусом, призывают помочь другим пациентам. Они могут стать донорами плазмы.
Для этого надо обратиться в регистратуру Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий. При себе иметь паспорт и справку.
После этого пациент проходит лабораторные обследования, сдает анализы крови, электрокардиограмму. Затем - осмотр у терапевта. Донор не должен иметь хронических заболеваний, а любое недомогание может стать временным противопоказанием для сдачи плазмы.
Супруги Юлия и Евгений уже прошли все процедуры проверки. Перед сдачей плазмы решили подкрепиться. Дорога к центру была неблизкая - пара приехала из Столбцов. О том, что можно сдать плазму Юлия и Евгений узнали из СМИ, сами позвонили в центр и предложили свою помощь.
Уже более 50 переболевших сдали плазму крови. Сейчас доноры обращаются в центр трансфузиологии сами. Но когда центр лишь внедрял такую методику помощи пациентам, директор Федор Карпенко сам находил и обзванивал потенциальных доноров.
Федор Карпенко, директор Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий: "Да, мы брали списки и начинали обзванивать первых доноров - для нас важно изготовить плазму и попытаться помочь".
Сейчас общением с потенциальными донорами плазмы крови занят отдельный специалист центра. Подключаются к работе и областные города.
Катя стала первой, кто после звонка Федора Карпенко, пришла в центр и сдала плазму. Девушка была контактом первого уровня, попала в больницу с положительным результатом теста на COVID 11 марта. Болезнь перенесла легко. Сегодня девушка сдает плазму уже третий раз.
Екатерина, донор плазмы: "Я, как девочка, боюсь всяких таких процедур, но бояться не надо. Тут такая атмосфера хорошая, плюс в карму твою 100 процентов".
Татьяна Шляхтенок, врач-трансфузиолог отделения заготовки крови: "Когда приходят первый раз, немножко нервничают, но потом смотрят, что обстановка спокойная, и сами постепенно успокаиваются".
На сайте Центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий указаны телефоны для консультаций людей, которые переболели коронавирусом и готовы сдать кровь на плазму.
Донором может стать человек, который переболел коронавирусом и выздоровел как минимум 15 дней назад. К тому же есть стандартные требования для доноров - возраст от 18 до 60 лет и вес не менее 50 килограммов.
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Белорусов, которые переболели коронавирусом, призывают помочь другим пациентам. Они могут стать донорами плазмы. Для этого надо обратиться в регистратуру...
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