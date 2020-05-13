«Динамо-Брест» передал в Брестскую областную больницу 650 литров антисептика

Источник материала: Tribuna.com

В среду, 13 мая, руководство футбольного клуба «Динамо-Брест» в лице генерального директора Сергея Воробьева и начальника команды Ивана Малины передали в Брестскую областную больницу запас дезинфицирующих средств. На клубном транспорте в инфекционное отделение медучреждения было доставлено 650 литров антисептика для рук и поверхностей.

Генеральный директор клуба Сергей Воробьев прокомментировал акцию клуба.

«Сегодня медики стоят на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Считаю важным поддержать их и поспособствовать созданию безопасных условий труда. Дезинфицирующие средства – это основа, в них инфекционное отделение нуждается ежедневно. Кстати, напомню, что на приобретение антисептика была направлена часть средств вырученных от продажи виртуальных билетов», – сказал Воробьев.

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал, что игроки финансово поддержали инициативу.

«В это непростое время футбольные клубы в разных странах мира участвуют в акциях, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. «Динамо-Брест» не стал исключением. Наши футболисты финансово поддержали эту благую инициативу. Так что я благодарю их за то, что не остались в стороне», – сказал Ковальчук.