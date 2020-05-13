В Беларуси на 13 мая – 952 новых случая заражения и 4 смерти

На 13 мая в стране зафиксировано 25 тысяч 825 человек с положительными тестами на коронавирус (8% от всех преведенных).

По официальным данным Минздрава, за прошедшие сутки прибавилось 952 заболевших коронавирусом.

Всего проведено 296 тысяч 380 тестов. Выздоровели и выписались из больниц 7 тысяч 711 пациентов, переболевших COVID-19.

За все время эпидемии в Беларуси умерло 146 человек, по определению Минздрава «с рядом хронических заболеваний».