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В Беларуси на 13 мая – 952 новых случая заражения и 4 смерти

13.05.2020 15:49 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На 13 мая в стране зафиксировано 25 тысяч 825 человек с положительными тестами на коронавирус (8% от всех преведенных).

По официальным данным Минздрава, за прошедшие сутки прибавилось 952 заболевших коронавирусом.

Всего проведено 296 тысяч 380 тестов. Выздоровели и выписались из больниц 7 тысяч 711 пациентов, переболевших COVID-19.

За все время эпидемии в Беларуси умерло 146 человек, по определению Минздрава «с рядом хронических заболеваний».

Напомним, в Беларуси на 12 мая прибавилось 967 инфицированных и 7 смертей. Таким образом, за последние сутки, по официальным данным, было 4 летальных случая.

 
 
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На 13 мая в стране зафиксировано 25 тысяч 825 человек с положительными тестами на коронавирус (8% от всех преведенных).
 
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