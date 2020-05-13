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7 тысяч 711 пациентов с COVID-19 в Беларуси выздоровели и выписаны

13.05.2020 17:58 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

На сегодня, 13 мая, выздоровели и выписаны 7 тысяч 711 пациентов  с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Зарегистрировано 25 тысяч 825 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено 296 тысяч 380 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 146 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
 
 
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На сегодня, 13 мая, выздоровели и выписаны 7 тысяч 711 пациентов  с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Зарегистрировано 25 тысяч 825 человек с положительным тестом на...
 
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