ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Главное – спасти людей: в Беларуси врачи переквалифицировались в инфекционистов

13.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси от коронавируса выздоровели почти 7 тысяч человек. Однако 24 тысячам требуется медицинская помощь. Как спасают пациентов, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Реанимация одной из минских больниц. Сухие цифры статистики обретают здесь человеческое лицо. Этих пациентов называют «тяжелые», в основном люди в возрасте. Хотя коронавирус не щадит и молодых. Они не могут дышать самостоятельно. Врачи борются за их жизнь круглые сутки.

По восемь часов в «грязной» зоне. В душных костюмах и почти без отдыха. Юрий Горбич – инфекционист. С трудом вспоминает: последние выходные были в конце февраля. Потом минская инфекционка начала принимать первых зараженных. Сейчас здесь заняты 200 коек. Вирус – непредсказуемый.

«Самое большое коварство этой болезни, что мы привыкли к подобному ряду симптомов относиться очень просто. Часть из нас идет на работу. Мы привыкли ходить с температурой 37,2. Многие думают, что идти на больничный с ней это как-то некультурно, что ли. Ближе к 8-9-му дню может наступить выздоровление либо появится симптомы дыхательной недостаточности», – рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусской медицинской академии последипломного образования Юрий Горбич.

Почти два месяца четвертая больница Минска работает в режиме инфекционной. Перепрофилированы два корпуса: терапевтический и часть хирургического. Всего четыреста коек. С заболевшими коронавирусом работает почти половина коллектива. Обязательные тесты на СOVID-19 раз в две недели, постоянный контроль температуры. Все это стало частью их работы.

«Сложно было сразу комбинезоны надевать, и очки потели. Но потихонечку все наладилось. Сейчас все уже вошло в русло. Даже улыбаться чаще начали. Многие отпуска перенесли, потому что надо работать. Все очень отзывчиво отнеслись к этому. Я вообще очень благодарен своему коллективу», – указал главный врач 4-й городской клинической больницы Минска Вацлав Янушко.

По данным Минздрава, система здравоохранения справляется. Коечный фонд занят только на 6%, и задействована лишь десятая часть аппаратов ИВЛ.

«Спасибо нашим семьям: женам и детям, которые нас ждут дома. Я хочу сказать спасибо и передать привет родителям. Родные, скоро буду».

Но как скоро это случится, как долго врачам придется жить в больницах, во многом зависит от поведения самих белорусов: медики призывают граждан быть сознательными и по возможности оставаться дома.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как в больнице Минска спасают пациентов, больных коронавирусом, узнала корреспондент «МИР 24».
 
Новости дня
Новости
 
«Динамо-Брест» передал в Брестскую областную больницу 650 литров антисептика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика