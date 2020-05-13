Главное – спасти людей: в Беларуси врачи переквалифицировались в инфекционистов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси от коронавируса выздоровели почти 7 тысяч человек. Однако 24 тысячам требуется медицинская помощь. Как спасают пациентов , узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Реанимация одной из минских больниц. Сухие цифры статистики обретают здесь человеческое лицо. Этих пациентов называют «тяжелые», в основном люди в возрасте. Хотя коронавирус не щадит и молодых. Они не могут дышать самостоятельно. Врачи борются за их жизнь круглые сутки.

По восемь часов в «грязной» зоне. В душных костюмах и почти без отдыха. Юрий Горбич – инфекционист. С трудом вспоминает: последние выходные были в конце февраля. Потом минская инфекционка начала принимать первых зараженных. Сейчас здесь заняты 200 коек. Вирус – непредсказуемый.

«Самое большое коварство этой болезни, что мы привыкли к подобному ряду симптомов относиться очень просто. Часть из нас идет на работу. Мы привыкли ходить с температурой 37,2. Многие думают, что идти на больничный с ней это как-то некультурно, что ли. Ближе к 8-9-му дню может наступить выздоровление либо появится симптомы дыхательной недостаточности», – рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусской медицинской академии последипломного образования Юрий Горбич.

Почти два месяца четвертая больница Минска работает в режиме инфекционной. Перепрофилированы два корпуса: терапевтический и часть хирургического. Всего четыреста коек. С заболевшими коронавирусом работает почти половина коллектива. Обязательные тесты на СOVID-19 раз в две недели, постоянный контроль температуры. Все это стало частью их работы.

«Сложно было сразу комбинезоны надевать, и очки потели. Но потихонечку все наладилось. Сейчас все уже вошло в русло. Даже улыбаться чаще начали. Многие отпуска перенесли, потому что надо работать. Все очень отзывчиво отнеслись к этому. Я вообще очень благодарен своему коллективу», – указал главный врач 4-й городской клинической больницы Минска Вацлав Янушко.



По данным Минздрава, система здравоохранения справляется. Коечный фонд занят только на 6%, и задействована лишь десятая часть аппаратов ИВЛ.



«Спасибо нашим семьям: женам и детям, которые нас ждут дома. Я хочу сказать спасибо и передать привет родителям. Родные, скоро буду».

Но как скоро это случится, как долго врачам придется жить в больницах, во многом зависит от поведения самих белорусов: медики призывают граждан быть сознательными и по возможности оставаться дома.