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Пресс-служба брестского «Динамо» : «Тесты на коронавирус не сдавались, так как к этому нет никаких предпосылок»

13.05.2020 18:00 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В пресс-службе брестского «Динамо» рассказали, что команда не сдавала тесты на коронавирус.

 – В нескольких белорусских командах есть подозрение на коронавирус. Как обстановка в вашей команде? Все здоровы?

– Обстановка в команде нормальная, все здоровы.

– Сдавала ли команда тесты?

– Тесты не сдавались, так как к этому нет никаких предпосылок.

– Будет ли команда приобретать экспресс-тесты и тестировать футболистов?

– В случае необходимости и при малейших подозрениях конечно же будем приобретать экспресс-тесты, – сообщили в пресс-службе.

В Беларуси зарегистрировано 25 825 (+952) случаев COVID-19. Умерли 147 пациентов. Выписаны 7 711 человек. Это данные на 13 мая.

В нашей стране продолжается футбольный чемпионат во всех дивизионах. В конце апреля стартовал женский турнир.

 
 
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В пресс-службе брестского «Динамо» рассказали, что команда не сдавала тесты на коронавирус.
 
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