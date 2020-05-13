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Пресс-служба брестского «Динамо» : «Тесты на коронавирус не сдавались, так как к этому нет никаких предпосылок»
13.05.2020 18:00 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В пресс-службе брестского «Динамо» рассказали, что команда не сдавала тесты на коронавирус.
– В нескольких белорусских командах есть подозрение на коронавирус. Как обстановка в вашей команде? Все здоровы?
– Обстановка в команде нормальная, все здоровы.
– Сдавала ли команда тесты?
– Тесты не сдавались, так как к этому нет никаких предпосылок.
– Будет ли команда приобретать экспресс-тесты и тестировать футболистов?
– В случае необходимости и при малейших подозрениях конечно же будем приобретать экспресс-тесты, – сообщили в пресс-службе.
В Беларуси зарегистрировано 25 825 (+952) случаев COVID-19. Умерли 147 пациентов. Выписаны 7 711 человек. Это данные на 13 мая.
В нашей стране продолжается футбольный чемпионат во всех дивизионах. В конце апреля стартовал женский турнир.
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Пресс-служба брестского «Динамо» : «Тесты на коронавирус не сдавались, так как к этому нет никаких предпосылок»
В пресс-службе брестского «Динамо» рассказали, что команда не сдавала тесты на коронавирус.
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