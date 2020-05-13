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Не на ту напали
13.05.2020 18:56 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: facebook.com
Между творческой энергией и жизненной силой определенно есть какая-то мистическая связь.
Перескажу статью, которую прочитал в «Вашингтон пост» — про даму на фотографии.
Имя — Мэрили Шапиро Эшер, год рождения — 1913. Много лет она была скульптором, но с возрастом ей стало трудно работать с тяжелыми материалами, и в 88 лет Мэрили пошла учиться в творческую мастерскую цифровой фотографии. Пишут, что остальная группа была на 70 лет моложе. Мэрили освоила новый художеkственный жанр и вот уже скоро двадцать лет успешно в нем работает.
Первый раз Мэрили должна была умереть, еще не родившись – в 1912 году, когда ее мать попыталась вытравить плод, но, слава богу, не вытравила.
В шесть лет Мэрили заболела испанкой, погубившей больше народу, чем мировая война. Выжила.
А недавно Мэрили слегла с коронавирусом. Врачи сказали, что старушка протянет часов двенадцать. Но не на ту напали. Мэрили выздоровела и поправляется.
Долгих лет плодотворной жизни победительнице двух самых знаменитых гриппов.
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Между творческой энергией и жизненной силой определенно есть какая-то мистическая связь.
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