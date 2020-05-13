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Докшицкая ЦРБ: пациентов с пневмонией поступает на 60% меньше

13.05.2020 21:00 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В Докшицком районе количество заболевших пневмонией, в том числе и вызванной коронавирусной инфекцией, снизилось на 60 процентов. Отделения, перепрофилированные под лечение пациентов с COVID-19, возвращаются к обычному режиму работы, врачи и средний медперсонал идут в отпуск. В том, что заболеваемость в регионе пошла вниз, специалисты видят безусловные успехи медиков, а еще - самодисциплину жителей, организационную помощь местных властей и волонтеров.  Ольга Масловская побывала в регионе.

Докшицкая районная больница. Первого пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией здесь приняли в конце марта. С увеличением потока заболевших под лечение COVID-19 отдали койки из непрофильных отделений. Круглосуточную помощь стал оказывать дневной стационар. Спустя месяц врачи уверенно говорят - болезнь идет на спад. Уже несколько дней подряд в стационар с пневмониями, вызванными в том числе коронавирусом, попадает меньше пациентов, чем выписывается. 


Медперсонал уходит в отпуск


А еще два врача и несколько медсестер больницы ушли в отпуск. Такая возможность появилась благодаря стабилизации эпидобстановки в регионе. Оксана Юнцевич - заведующая терапевтическим отделением Докшицкой ЦРБ - не скрывает: было тяжело, работали по 10-11 часов, но никто из коллег духом не пал.


Бегомльская районная больница переходит на обычный режим работы

К обычной жизни возвращается и больница в поселке Бегомль - еще одно крупное медучреждение района, где проходят лечение больные с COVID-19. В Бегомльской больнице два отделения: инфекционное, рассчитанное на 10 коек, и терапевтическое - на 15. Последнее в начале апреля перепрофилировали для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В таком режиме медучреждение функционировало пять недель. Но уже в этот вторник "терапия" вернулась к обычному режиму работы.

Медики говорят: "В борьбе с инфекцией поддержка и благодарность людей важны не меньше, чем лекарства, а еще боевой настрой и уверенность в том, что все будет хорошо!".


 
 
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В Докшицком районе количество заболевших пневмонией, в том числе и вызванной коронавирусной инфекцией, снизилось на 60 процентов. Отделения, перепрофилированные...
 
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