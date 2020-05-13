ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Валерий Исаев: «Не вижу проблемы в том, чтобы остановить чемпионат на 1-2 недели. Мы уже показали миру, что есть такая страна, где играют в футбол»

13.05.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент Валерий Исаев в стриме в инстаграме Tribuna.com поделился мнением о том, стоит ли приостанавливать чемпионат Беларуси.

- Нужно ли приостанавливать чемпионат?

– Правильно ли мы сейчас поступаем, мы узнаем через месяц. Мне кажется, что нашему футболу коронавирус не угрожает. Мы и так всю жизни находимся в изоляции. Финансирование не поменяется – на 100 процентов клубы финансируются государством. Болельщиков у нас и так не много.

Пока массовых заражений мы не видим. Я на стороне тех людей, которые относятся к этой ситуации с опасением. Некоторые футболисты болеют, но быстро восстанавливаются. Менеджеры, тренеры не болеют. Если бы это было, я бы знал, я бы сказал. Но я не знаю о таких случаях.

Я, как эгоист, хочу смотреть футбол, жду матчи. Футболистам сложнее, но они получают деньги за это. Я не знаю, как быть в этой ситуации. Ты как думаешь?

- Мое мнение, что надо взять паузу на неделю-две.

– Тоже не вижу проблемы. У футболистов появились опасения. Мы уже показали миру, что есть такая страна, где играют в футбол. Страна со своим колоритом, – сказал Исаев.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольный агент Валерий Исаев в стриме в инстаграме Tribuna.com поделился мнением о том, стоит ли приостанавливать чемпионат Беларуси.
 
Новости дня
Новости
 
Не на ту напали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика