Валерий Исаев: «Не вижу проблемы в том, чтобы остановить чемпионат на 1-2 недели. Мы уже показали миру, что есть такая страна, где играют в футбол»

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент Валерий Исаев в стриме в инстаграме Tribuna.com поделился мнением о том, стоит ли приостанавливать чемпионат Беларуси.

- Нужно ли приостанавливать чемпионат?

– Правильно ли мы сейчас поступаем, мы узнаем через месяц. Мне кажется, что нашему футболу коронавирус не угрожает. Мы и так всю жизни находимся в изоляции. Финансирование не поменяется – на 100 процентов клубы финансируются государством. Болельщиков у нас и так не много.

Пока массовых заражений мы не видим. Я на стороне тех людей, которые относятся к этой ситуации с опасением. Некоторые футболисты болеют, но быстро восстанавливаются. Менеджеры, тренеры не болеют. Если бы это было, я бы знал, я бы сказал. Но я не знаю о таких случаях.

Я, как эгоист, хочу смотреть футбол, жду матчи. Футболистам сложнее, но они получают деньги за это. Я не знаю, как быть в этой ситуации. Ты как думаешь?

- Мое мнение, что надо взять паузу на неделю-две.

– Тоже не вижу проблемы. У футболистов появились опасения. Мы уже показали миру, что есть такая страна, где играют в футбол. Страна со своим колоритом, – сказал Исаев.