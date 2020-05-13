Выборы под знаком короны: кто хочет быть президентом Беларуси

Президентская кампания-2020 в Беларуси пройдет под знаком пандемии: непонятно, как кандидаты будут гарантировать безопасность для членов своих команд и избирателей, неизвестно готовы ли избиратели вообще открывать двери или подходить к пикетам. Несмотря на это, уже ряд политиков, бизнесменов и традиционных сумасшедших уже заявили о готовности идти в президенты.

Решение о проведении 9 августа в Беларуси выборов президента приняли на заседании 8 мая депутаты Палаты представителей. Александр Лукашенко несколько раз подчеркивал, что переноса выборов, не смотря на пандемию коронавируса, не будет .

Единого не будет

Несколько месяцев интерес к предстоящим выборам удерживала кампания праймериз. В ней участвовали пять структур — Партии БНФ, ОГП, БХД, БСДП и Движение «За Свободу» - политики провели поездки по регионам, которые вызвали неожиданный интерес и среди регионального актива и СМИ. Прошло хоть и не без проблем и не с таким широким участием избирателей онлайн-голосование.

Однако, в планы внесли коррективы пандемия и внутренние дрязги. В знак протеста из процедуры вышли несколько политиков. И что более важно, в результате не были утверждены результаты ни одного из этапов праймериз: ни регионального (он был прерван из-за пандемии, однако в нем с большим отрывом лидировал председатель «За Свободу» Юрий Губаревич), ни онлайн-голосования (где победил и.о. председателя ОГП Николай Козлов). Не был проведен завершающий Конгресс демократических сил.

И не был выбран единый кандидат. Собственно на этом можно было бы и поставить точку, однако три оставшиеся кандидата от участия в президентской кампании не отказались и заявляют о формальном единстве.

Идея у организаторов праймериз следующая: Губаревич, Козлов и сопредседатель БХД Ольга Ковалькова подают три одинаковых инициативных группы и используют время сбора подписей. Цели называются разные: мобилизация протестных настроений, продвижение новопридуманной совместной кампании «Беларусь против диктатуры». Сдавать подписи не планируют.

«Полноценная избирательная кампания со сбором 100 тысяч подписей в условиях эпидемии - невозможна. К тому же свою кампанию Лукашенко начал с репрессий. Оппозиция имела различные стратегии на президентскую избирательную кампанию, но коронавирусная эпидемия всё для всех обнулила», - прокомментировал Губаревич.

Канопацкая делает

Бывший депутат Анна Канопацкая кандидатом праймериз зарегистрирована не была, и с того времени в воздухе повис вопрос, будет ли она проводить отдельную кампанию. 12 мая он был снят на специальной пресс-конференции : будет. Основной лозунг кампании «Я не обещаю, я делаю и несу ответственность за результат» и «Я зраблю».

Канопацкая заявила, что высший управленческий государственный аппарат заражен вирусом непрофессионализма. «Я не хочу быть сторонней наблюдательницей за этими процессами, я хочу влиять на эти процессы и реформировать их», - заявила Канопацкая.

Как будет развиваться кампания экс-депутата, пока непонятно: политик оставила несколько «лазеек» для выхода из нее или по крайней мере серьезного переформатирования. Всё будет зависеть от ситуации в стране и результатов рассмотрения «очередного обращения о неконституционности назначения президентских выборов 2020 нелегитимным составом Палаты представителей»

Интрига от бизнесменов

В то время как часть оппозиции от выборов отказалась (Партия БНФ, Белорусская партия «Зеленые», Белорусская партия левых «Справедливый мир»), а другая не смогла выбрать единого, неожиданно если не интриги, то интереса в процесс добавили бизнесмены. О своем желании баллотироваться в Facebook заявили бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико (о его увольнении стало известно уже после объявлении о президентских амбициях) и экс-посол Беларуси в США, экс-глава ПВТ Валерий Цепкало .

Цепкало готов сделать у нас страну, «где люди обладают собственностью – на землю своих предков, на заводы, предприятия, фабрики», «будет независимый парламент, выражающий мнение избирателей», «будут независимые суды», «будет создаваться лучшая по мировым стандартам инфраструктура для жизни, учебы, работы и отдыха наших людей».

О политических амбициях Бабарико появились наметки, когда он начал давать неожиданно острые интервью. Сегодня на победу он, похоже, не рассчитывает. «Я не наивный человек и прекрасно понимаю те граничные условия и правила игры, которые сформированы на этом поле в Беларуси, а самое главное финальную часть этого «действа», которая была сформулирована ещё в эпоху Сталина: неважно, как голосуют, важно, как считаем», - заявил бизнесмен.

Объяснение участия при этом звучит не очень убедительно: «я верю в ограниченность любой неэффективной системы, в возможности, которые предоставляют новые инструменты на базе современных технологий», а вот следующая причина понятна: «я очень боюсь, что это последний шанс хоть каких-то выборов в независимой Беларуси».

Из сообщений бизнесменов, их успех будет напрямую зависеть, будет ли найдена эффективная группа для проведения кампаний.

План на кандидатов протеста

Экс-кандидат в президенты Николай Статкевич долго говорил о своих планах на президентскую кампанию, собирал подписи в свою инициативную группу. Однако позже всё же от них отказался, так как по закону зарегистрирован быть не может из-за непогашенной судимости.

На первый план вышла группы поддержки Статкевича — 30 кандидатов протеста, из которых пока подали документы трое.

Неожиданно в этой схеме оказался блогер Сергей Тихановский («Страна для жизни»), который заслуживает отдельного упоминания. Он в последнее время самостоятельно ездил по регионам и имеет некоторую группу сторонников. При этом о его политических взглядах известно немногое: на своем канале он чаще берет интервью, чем выступает с программными заявлениями.

Однако на этот момент Тихановский отбывает наказание в 15 суток за акции протеста в декабре (власти только сейчас их использовали), выйти до конца сроков подачи списков инициативных групп уже не успеет.

Списки мог бы подать кто-то с доверенностью, однако об этом данные противоречивые. Если документы не найдутся до 15 мая, блогер из гонки выбывает.

Президентские амбиции

Ожидаемыми были заявления на участие в выборах главы Либерально-демократической партии, депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича и сопредседателя «Говори Правду» Андрея Дмитриева.

Хотя в целом Гайдукевич уже не первый месяц заявляет о своей готовности к кампании, а вот «Говори правду» с публичным объявлением своего кандидата тянула, и вопросы о причинах этого вызывают у Дмитриева многословные объяснения.

Новый глава БСДГ Сергей Черечень тоже последовательно говорил о президентских амбициях и уже несколько месяцев работает над созданием работоспособной команды.

На сегодня документы на регистрацию инициативных групп подали 10 претендентов на пост президента, основные действующие лица пока этого не сделали. На это есть время на 15 мая.

Мы не знаем, кто реально участвует в кампании

«То, что часть оппозиции отказалась участвовать, а часть продолжает участие показывает разную мотивацию структур, а не то, какую цель они преследуют. В белорусских условиях, когда есть консенсус в оппозиции, что выборов нет, участие бывает для приобретение статуса и его использования в межвыборный период или раскрутку определенного лица или структуры», - сказал БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский.

По его мнению, кампания в этом году выглядит слишком сложной изначально: у всех очень мало ресурсов, поэтому много структур отказались от участия. У коалиции (Движение «За Свободу», БДСП, БХД, ОГП) есть мотивация, чтобы продолжать участие, но есть сомнения о том, что хватит доверия, чтобы работая вместе, собрать подписи, если будут действовать одной инициативной группой.

Кроме того, есть и спаринг-партнеры, есть те, кто пытается остаться в истории. «Избирательная кампания привлекла людей не очень посвященных в политические реалии Беларуси и были реализованы как Виктор Бабарико в качестве банкира, как Цепкало. Не факт, что ни понимают с каким личным вызовом они столкнутся, когда попытаются реализовать свою мечту», - предположил Быковский, добавив, «если не брать гипотезу, что их попросили участвовать в кампании в администрации президента».

«У нас пока нет достоверных данных, кто реально участвует в кампании, насколько далеко они готовы пойти», - добавил эксперт.

Крах у оппозиции и интерес у третьей силы

«Тяжело сказать, будет ли интрига, но эти выборы будут более интересные, чем предыдущие», - сказал БДГ политолог Валер Карбалевич.

Связывает эксперт это не с действиями оппозиции («оппозиция выглядит очень маргинально»), а с третьей силой, которая проявила интерес к кампании.

Ситуацию в оппозиции он оценил скептически, отсутствие единого кандидата назвал катастрофой, провалом и крахом, который указывает на возможность договориться. «Все участники праймериз в растерянности, плохо понимают, что делать. На этом фоне последовательно действует Дмитриев, а остальные ориентируется на бойкот», - пояснил Карбалевич.

Под третьей силой он понимает прежде всего Цепкало и Бабарико. «Именно эти люди представляют номенклатуру. И это очень показательно. Они не участвовали с 2006 года, со времени кампании Александра Козулина и вновь вернулись. Это свидетельствует о процессах, которые начались в стране и внутри номенклатуры, отражает кризис», - считает эксперт.