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Беларусь получила очередную партию гуманитарной помощи из Китая

13.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня Беларусь получила очередную партию гуманитарной помощи из Китая. Подробности узнал корреспондент телеканал «МИр 24» Денис Кошелев.

В борьбе с коронавирусом помогут средства защиты, а также аппараты ИВЛ, которые сегодня доставили в Беларусь. Очередную партию гуманитарной помощи из Китая привезли самолетом ИЛ-76 на военный аэродром Мачулищи под Минском. Также китайская сторона передала белорусским медикам линию по производству респираторов.

«Беларусь сама одной из первых в мире оказала гуманитарную помощь китайской стороне, направив более 40 тонн необходимых защитных и медицинских средства для борьбы с COVID-19. Пекин также не остался в стороне, когда пандемия добралась до Беларуси», – рассказал заместитель министра здравоохранения республики Беларусь Борис Андросюк. Это уже четвертый гуманитарный груз из Китая. Его распределят по всей стране.



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Это уже четвертый гуманитарный груз из Китая. Его распределят по всей стране.
 
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