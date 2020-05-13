|
Врач-инфекционист о методах лечения коронавируса в Беларуси
13.05.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСейчас в мире более сотни фармацевтических компаний работают над созданием вакцины от коронавирусной инфекции. Но говорить о сроках появления единого препарата, который позволит окончательно победить болезнь, пока рано. Поэтому параллельно медики осваивают перспективные методики лечения COVID-19.
Вопросы по методам лечения коронавируса в нашей стране зададим врачу-инфекционисту, ассистенту кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Дмитрию Литвинчуку (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас в мире более сотни фармацевтических компаний работают над созданием вакцины от коронавирусной инфекции. Но говорить о сроках появления единого препарата,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)