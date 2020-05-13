ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Врач-инфекционист о методах лечения коронавируса в Беларуси

13.05.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сейчас в мире более сотни фармацевтических компаний работают над созданием вакцины от коронавирусной инфекции. Но говорить о сроках появления единого препарата, который позволит окончательно победить болезнь, пока рано. Поэтому параллельно медики осваивают перспективные методики лечения COVID-19.

Вопросы по методам лечения коронавируса в нашей стране зададим врачу-инфекционисту, ассистенту кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Дмитрию Литвинчуку (видео).


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас в мире более сотни фармацевтических компаний работают над созданием вакцины от коронавирусной инфекции. Но говорить о сроках появления единого препарата,...
 
Новости дня
Новости
 
Беларусь получила очередную партию гуманитарной помощи из Китая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика