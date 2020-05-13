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Мир постепенно выходит из карантина

13.05.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Коронавирус постепенно отступает, как, собственно, и паника, вызванная им у правительств планеты. В Новой Зеландии отменили чрезвычайное положение, которое власти установили в связи со сложной эпидемической ситуацией. В стране уже двое суток не регистрировалось новых случаев заражения. Выход из режима ЧП займет 90 дней, если ситуация резко не изменится к лучшему или худшему.

В Мексике возобновили работу строительные организации, предприятия по производству автомобилей и добыче полезных ископаемых. В большинстве штатов страны открываются школы и люди возвращаются на работу. Снятие ограничений началось несмотря на то, что Мексика находится, как объявлено, на пике эпидемии. Ежедневно здесь регистрируют около 2 тысяч случаев заражения. Однако отмену карантина откладывать не стали, поскольку экономические потери из-за жесткого карантина оказались слишком велики. 

В Великобритании, где все еще регистрируют до 3 с половиной тысяч заражений ежедневно, также заработало большинство предприятий и организаций. Впервые за много недель в лондонском метро царило столпотворение и, вопреки требованиям властей, многие пассажиры были без перчаток и масок. А в Чехии, где карантинные меры были наиболее строгими, открылись кинотеатры, музеи, торговые центры. В концертных залах можно собираться группами до 100 человек. 25 мая людям разрешать ходить без масок.

 
 
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Коронавирус постепенно отступает, как, собственно, и паника, вызванная им у правительств планеты. В Новой Зеландии отменили чрезвычайное положение, которое власти...
 
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