Акробат Заяц, перенесший коронавирус, стал донором плазмы

Источник материала: Tribuna.com

Акробат из Гомеля Алексей Заяц стал донором плазмы. Об этом сообщили в эфире канала «Беларусь 1».

Напомним, у 20-летнего спортсмена первого в Гомельской области выявили COVID-19.

Ранее о готовности сдать плазму заявлял Владимир Япринцев, который также переболел коронавирусом.

В Беларуси зарегистрировано 25 825 (+952) случаев COVID-19. Умерли 147 пациентов. Выписаны 7 711 человек. Это данные на 13 мая.