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Акробат Заяц, перенесший коронавирус, стал донором плазмы
13.05.2020 22:56 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Акробат из Гомеля Алексей Заяц стал донором плазмы. Об этом сообщили в эфире канала «Беларусь 1».
Напомним, у 20-летнего спортсмена первого в Гомельской области выявили COVID-19.
Ранее о готовности сдать плазму заявлял Владимир Япринцев, который также переболел коронавирусом.
В Беларуси зарегистрировано 25 825 (+952) случаев COVID-19. Умерли 147 пациентов. Выписаны 7 711 человек. Это данные на 13 мая.
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Акробат из Гомеля Алексей Заяц стал донором плазмы.
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