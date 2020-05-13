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Акробат Заяц, перенесший коронавирус, стал донором плазмы

13.05.2020 22:56 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Акробат из Гомеля Алексей Заяц стал донором плазмы. Об этом сообщили в эфире канала «Беларусь 1».

Напомним, у 20-летнего спортсмена первого в Гомельской области выявили COVID-19.

Ранее о готовности сдать плазму заявлял Владимир Япринцев, который также переболел коронавирусом.

В Беларуси зарегистрировано 25 825 (+952) случаев COVID-19. Умерли 147 пациентов. Выписаны 7 711 человек. Это данные на 13 мая.

 
Теги: Гомель
 
 
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Акробат из Гомеля Алексей Заяц стал донором плазмы.
 
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