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Гуманитарный груз из Китая доставлен в Беларусь
14.05.2020 09:18 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПомощь белорусской стороне из Китая. Накануне в Минск доставили гуманитарный груз. Это уже третий самолет из Поднебесной. На борту - порядка 15 тонн изделий. В составе сборный груз - гуманитарная помощь и продукция, которую закупили белорусские компании по запросу Министерства здравоохранения. Аппараты искусственной вентиляции легких, тест-системы, защитные средства, а также автолиния по производству масок.
За три последних месяца этого года из Китая в Беларусь было направлено более 90 тонн различных изделий
Яркий пример гуманитарного взаимодействия. Напомним, в конце января, в разгар эпидемии коронавируса в КНР, наша страна отправила туда два самолета с помощью – лекарствами, масками, халатами, перчатками и средства дезинфекции.
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Помощь белорусской стороне из Китая. Накануне в Минск доставили гуманитарный груз. Это уже третий самолет из Поднебесной. На борту - порядка 15 тонн изделий. В...
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