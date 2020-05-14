Источник материала: БT

Финляндия выходит из карантина

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 14 мая - всеобщий день молитвы за окончание коронавируса 14 мая - всеобщий день молитвы за окончание коронавируса - об этом объявил Папа Римский. Именно с такой просьбой к нему ранее обратился Высший комитет человеческого...

14 мая - всеобщий день молитвы за окончание коронавируса - об этом объявил Папа Римский. Именно с такой просьбой к нему ранее обратился Высший комитет человеческого братства. Так, Понтифик призывает выразить поддержку всем заболевшим. Священнослужитель рекомендовал объединить усилия по борьбе с коронавирусом и поиску вакцины и лечения, которое необходимо на бескорыстной основе. Тем временем ситуация в Европе продолжает стабилизироваться. Так, в Италии вылечились более половины всех заразившихся COVID-19: из 222 тысяч инфицированных 112 уже здоровы.Финляндия с сегодняшнего дня открывает закрытые на карантин школы, детсады вернутся в привычный режим работы - без ограничений. Открываются и границы: для рабочих и неотложных поездок в Шенгенской зоне, в том числе, для посещения семьи. Туристические поездки за рубеж пока не рекомендуются. Въезжающие в Финляндию, получат письменные инструкции с рекомендациями и правилами поведения. Международные авиарейсы пока будут прибывать только в три финских города - Хельсинки, Турку и Мариехамн.