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В итальянском аэропорту температуру будут измерять специальными шлемами

14.05.2020 08:50 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Технологии в помощь в борьбе с коронавирусом. Крупнейший аэропорт Италии начал испытывать технологическую новинку - умный шлем, способный измерять температуру пассажиров во время движения в радиусе 7 метров. Инфракрасное изображение пассажира и показатели его температуры выводятся на внутренний экран устройства вправо, оставляя свободным левый глаз. Носить инновационные шлемы будут сотрудники службы безопасности, проверяя людей на входе и в очередях. Напомним, Италия продолжает выход из карантина: с 18 мая в стране откроются бары и рестораны. В стране более половины всех заразившихся COVID-19 вылечились.
 
 
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Технологии в помощь в борьбе с коронавирусом. Крупнейший аэропорт Италии начал испытывать технологическую новинку - умный шлем, способный измерять температуру...
 
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