Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В итальянском аэропорту температуру будут измерять специальными шлемами Технологии в помощь в борьбе с коронавирусом. Крупнейший аэропорт Италии начал испытывать технологическую новинку - умный шлем, способный измерять температуру...

Технологии в помощь в борьбе с коронавирусом. Крупнейший аэропорт Италии начал испытывать технологическую новинку - умный шлем, способный измерять температуру пассажиров во время движения в радиусе 7 метров. Инфракрасное изображение пассажира и показатели его температуры выводятся на внутренний экран устройства вправо, оставляя свободным левый глаз. Носить инновационные шлемы будут сотрудники службы безопасности, проверяя людей на входе и в очередях. Напомним, Италия продолжает выход из карантина: с 18 мая в стране откроются бары и рестораны. В стране более половины всех заразившихся COVID-19 вылечились.